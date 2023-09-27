Rewrite this title: جوجل تشرح كيفية استهداف دولة معينة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشرح كيفية استهداف دولة معينة

سُئل جون مولر من Google عن الطريقة الصحيحة لاستهداف بلد معين من خلال موقع ويب. سأل الشخص الذي يطرح السؤال عما إذا كان نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد الخاص بالبلد وموقع الاستضافة مهمًا.

استهداف الجغرافية

الاستهداف الجغرافي هو إشارة إلى ممارسة استهداف موقع ويب (أو قسم من موقع ويب) لبلد معين.

هناك فوائد للاستهداف الجغرافي. يثق العديد من الأشخاص بموقع الويب الذي يستهدف بلدًا معينًا ويشعرون بالراحة معه، لا سيما مع نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد (ccTLD) الخاص ببلدهم.

يسمح الاستهداف الجغرافي أيضًا للمسوق بتقسيم جمهوره حسب البلد.

يشارك جون مولر من Google طريقتين لاستهداف البلد جغرافيًا

يشارك جون مولر من Google طريقتين لاستهداف بلد معين لأغراض التصنيف

نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (cc-TLD)

نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد، والمعروف باسم ccTLD هو اسم نطاق خاص ببلد ما.

وهو يختلف عن نطاقات المستوى الأعلى العامة (gTLDs) الأكثر شيوعًا، والنطاقات التي تتكون من .com و.net و.org، بالإضافة إلى نطاقات أخرى، والتي يمكن استخدامها في أي بلد.

إن ccTLD هو نطاق خاص ببلد ما ويخبر المستخدمين في هذا البلد أن موقع الويب خاص ببلد ما.

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هل ccTLD ضروري للتصنيف في بلد معين؟

أراد السائل أن يصنف موقعًا في دولة معينة.

لقد استخدم ألمانيا كدولة نموذجية في سؤاله.

وهنا السؤال:

“…فيما يتعلق باستضافة الويب وتسجيل النطاق.

لنفترض أنني أرغب في إطلاق موقع في ألمانيا… فهل يشترط أن أحصل على نطاق dot DE مسجل في ألمانيا واستضافة موقع ويب في ألمانيا لتحسين محركات البحث؟

ولم يتردد جون مولر من جوجل أو يتوقف للتفكير قبل الإجابة. وكانت إجابته لا لبس فيها.

وقال إن هناك طريقتين لاستهداف دولة معينة جغرافيًا.

أجاب جون مولر:

“لا، ليس مطلوبا.

بشكل عام، إذا كنت تريد استخدام الاستهداف الجغرافي هناك، فهناك طريقتان للقيام بذلك.

الأول هو استخدام نطاق المستوى الأعلى على مستوى الدولة، والذي من شأنه أن يضع نقطة DE لألمانيا في هذه الحالة.

والآخر هو استخدام نطاق المستوى الأعلى العام واستخدام إعداد الاستهداف الجغرافي في وحدة التحكم في البحث.

لذلك يمكن أن يكون ذلك، على سبيل المثال، موقع ويب dot Com أو dot Net أو dot Info أو dot EU أو أي شيء آخر.

أي من هذه الطرق قد ينجح أيضًا، وبعد ذلك تقوم فقط بتعيين الاستهداف الجغرافي لألمانيا.

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هل الاستضافة في بلد مطلوبة للتصنيف في ذلك البلد؟

ناقش جون مولر بعد ذلك متطلبات الاستضافة، مشيرًا إلى أن الاستضافة في البلد المستهدف كانت مطلبًا في الماضي ولكن ذلك لم يعد مطلوبًا.

مولر:

“موقع الاستضافة غير مطلوب أيضًا.

وهذا شيء بهذه الطريقة، في الأيام الأولى قبل أن يكون لدينا الإعداد في Search Console، استخدمنا موقع الاستضافة كوسيلة لتخمين البلد الذي قد يستهدفه موقع الويب.

لكن في الوقت الحاضر… لا أعتقد أن هذا يُستخدم على الإطلاق.

ومع شبكة توصيل المحتوى، إذا كان لديك موقع ويب عالمي فاخر، فلن يهم موقع الاستضافة على أي حال لأنه سيكون لديك دائمًا بعض التواجد المحلي تلقائيًا.

لدى Google Search Console طريقة سهلة لمساعدة الناشرين على استهداف البلدان.

وفقا لجوجل صفحة مطور الاستهداف الدولي:

“تقرير الاستهداف الدولي

استخدم تقرير الاستهداف الدولي لمراقبة أخطاء hreflang، أو لاختيار بلد يجب منحه الأولوية لنتائج بحثك.

يحتوي هذا التقرير على الأقسام التالية:

قسم اللغة: مراقبة استخدام وأخطاء علامات hreflang على موقعك.

قسم البلد: قم بتعيين هدف البلد على مستوى الموقع لموقعك بالكامل، إذا رغبت في ذلك.

يُسهل تقرير الاستهداف الدولي لـ Google Search Console استهداف بلد معين للتصنيف في Google.

اقتباسات

إدارة المواقع المتعددة المناطق واللغات

تقرير الاستهداف الدولي لـ Google Search Console

شاهد مولر وهو يجيب على السؤال عند الدقيقة 1:08