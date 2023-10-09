Rewrite this title: جوجل تصبح مساعد الطاهي الخاص بك من خلال البحث عن الوصفات

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تصبح مساعد الطاهي الخاص بك من خلال البحث عن الوصفات

هناك دائمًا العشرات من الأعذار لعدم طهي طعامك، ولكن أكبرها هو ببساطة. بعد كل شيء، على الرغم من وجود مخازن جيدة التجهيز، فإن معظمنا لا يملك المعرفة اللازمة لخلط المكونات معًا لتكوين شيء صالح للأكل – ناهيك عن كونه لذيذًا. حسنًا، يأتي Google لإنقاذك مرة أخرى، حيث يقوم بدور الطاهي المساعد لك من خلال تزويدك ببحث متقدم بشكل لا يصدق عن الوصفات.

على الرغم من أنه سيتم دمج البيانات المجمعة في برنامج SERP القياسي، إلا أن الميزات الأكثر تقدمًا ستكون مرئية فقط لأولئك الذين ينتقلون إلى قسم “الوصفات” الذي تم تقديمه حديثًا في لوحة البحث المتقدمة. من المحتمل ألا تعرض لوحة البحث هذه، الموجودة في العمود الأيسر، “وصفات الطعام” في العرض الافتراضي لديك، لذا انقر فقط على خيار “المزيد” أسفل الصور ومقاطع الفيديو والأخبار والتسوق (الخيارات الأربعة الموجودة هنا بواسطة تقصير).

بمجرد دخولك إلى قسم الوصفات، يمكنك إجراء أي بحث تراه مناسبًا، بدءًا من الوصفات الغامضة الفاحشة (“السلطة”) إلى الوصفات المحددة بجنون (“الكاري النباتي مع البطاطس والبازلاء وجوز الهند”). يمكنك أيضًا كتابة المكونات المتوفرة لديك (“دقيق الشوفان، زبدة الفول السوداني، عصير التفاح، الفانيليا، سبليندا”) ومعرفة الوصفات التي قمت بإعدادها بالفعل. أو هل لديك حاجة غذائية محددة، مثل تقييد تناول المأكولات منخفضة الكربوهيدرات أو الخالية من الغلوتين أو النباتية؟ يمكنك ببساطة كتابة المصطلح المناسب والبحث في مجموعة واسعة من الوصفات. بمجرد إجراء البحث، يمكنك تضييق نطاق النتائج حسب عدد السعرات الحرارية، ووقت الطهي، والمكونات الضرورية، وكلها موجودة في العمود الأيسر الموسع حديثًا.

يتم تجميع هذه الوصفات، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة بها، من مواقع رئيسية أخرى، بما في ذلك Food Network وFood.com وAllRecipes.com وiFood. نظرًا لأن الوصفات الفعلية لا يتم عرضها على صفحة Google، فإن محرك البحث لا يدخل في منافسة مباشرة مع هذه المواقع، متجنبًا الجدل الذي حدث مع تقديم Hotpot (الذي تصوره العديد من مواقع البحث عن السفر، والتي قام Google بتجميع بياناتها) من كونه منافسا مباشرا).

تعد هذه الدرجة من التفاصيل في البحث عن الوصفات ابتكارًا رائدًا لشركة Google، ولكنها تحاكي إلى حد ما علامة “/recipes” الشهيرة من Blekko. على أية حال، يوضح البحث المحدد للغاية القدرات والاتجاه نحو تطوير تجميع البيانات الخاصة بالمهمة للبحث؛ ومن المحتمل أن نشهد تطورًا مماثلاً في مجالات أخرى وفي محركات البحث المنافسة. ما هي “العلامة” التي تعتقد أنه يجب على Google وBingahoo تطويرها بعد ذلك؟

[via the Google Blog]