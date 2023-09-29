Rewrite this title: جوجل: تصنيفات المواقع الجديدة قد تتقلب لمدة تصل إلى عام

ستساعدك المقالة التالية: جوجل: تصنيفات المواقع الجديدة قد تتقلب لمدة تصل إلى عام

صرح جون مولر من شركة Google مؤخرًا بأن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام حتى يتمكن محرك البحث من معرفة مكان تصنيف المواقع الجديدة.

خلال ذلك الوقت من المحتمل أن تكون هناك بعض التقلبات الكبيرة في تصنيفات البحث.

يقول مولر إن هذا أمر طبيعي تمامًا، ولا يرتبط بالضرورة بأي شيء يفعله الموقع بشكل صحيح أو خاطئ.

تم طرح هذا الموضوع خلال جلسة Hangout لـ Google Webmaster Central التي عقدت في 12 يونيو. طرح أحد مالكي الموقع المعني سؤالاً حول موقع الويب الخاص بهم الذي يبلغ من العمر 8 أشهر، والذي يبدو أنه كان يحتل مرتبة جيدة حتى الشهر الماضي.

لاحظ مالك الموقع أن انخفاض تصنيفاته تزامن مع هجوم سلبي لتحسين محركات البحث من قبل أحد المنافسين مما أدى إلى أكثر من 1500 رابط خلفي غير مرغوب فيه.

الآن لا يمكن العثور على الموقع في نتائج البحث ويريد مالك الموقع معرفة كيفية استعادة تصنيفاته. كيف يتقدمون من هنا؟

رد جون مولر

ردًا على ذلك، أبلغ مولر مشرف الموقع أن موقعه لا يزال حديثًا جدًا. بالمقارنة مع تاريخ الإنترنت، فإن 8 أشهر ليست فترة طويلة من الزمن.

لا تزال خوارزميات Google تحاول معرفة كيفية تصنيف موقع الويب بين جميع المحتويات الأخرى على الويب. قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى عام قبل أن يستقر التصنيف.

“أعتقد أنه إذا كان عمر موقع الويب الخاص بك بضعة أشهر فقط، أو ربما 8 أشهر، أو ربما عام، فهذا لا يزال جديدًا جدًا فيما يتعلق ببقية الإنترنت. لذلك، هذا هو الوقت الذي لا تزال فيه خوارزمياتنا تحاول معرفة كيف وأين يجب أن نعرض موقع الويب الخاص بك في نتائج البحث بشكل عام.

لذا، فمن الطبيعي أن نرى نوعًا من التقلبات حول كيفية ظهوره في البحث. في بعض الأحيان ترتفع الأمور لفترة من الوقت، وأحيانا تنخفض لفترة من الوقت. وبعد ذلك، على مدار عام، تستقر الأمور في حالة مستقرة نوعًا ما.

لذلك هذا شيء لا داعي للقلق كثيرًا بشأن هذا الموقف بالذات. سأواصل العمل على موقع الويب الخاص بك، ومع مرور الوقت، يجب أن ينعكس هذا في البحث بشكل عام.”

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ماذا عن الروابط الخلفية غير المرغوب فيها؟

يوجه مالك الموقع انتباه مولر مرة أخرى إلى الروابط غير المرغوب فيها ويسأل عما إذا كان من الممكن أن تؤثر سلبًا على التصنيف.

ويؤكد مولر، كما ذكر من قبل، أن خوارزميات جوجل تتجاهل هذه الأنواع من الروابط.

“هذا شيء نراه طوال الوقت. من السهل حقًا على الأشخاص تشغيل برنامج نصي وإسقاط آلاف وملايين الروابط على الإنترنت ونحن نتجاهل ذلك. هذا شيء ينشغل فيه الناس حقًا، ويفعلون كل هذه الأشياء المجنونة، لكن خوارزمياتنا لاحظت ذلك في كثير من الأحيان واعتادوا على تجاهله…”

علاوة على ذلك، لا يهم نص الرابط في هذه الحالات. ولا يهم أيضًا ما إذا كانت الروابط nofollow أم لا. جوجل يتجاهل كل ذلك.

“هذا النوع من الأشياء سهل حقًا حيث يمكنك أن تأخذ 5 دولارات وترسلها إلى شخص ما وسيضع آلاف الروابط على الويب. لقد كان الناس يفعلون ذلك لسنوات وسنوات.

وأخيرًا، يسأل مالك الموقع عما إذا كان سيتم التنصل من الروابط غير المرغوب فيها كإجراء احترازي.

“لا أعتقد أنك بحاجة إلى ذلك. لا أعتقد أن هذا سيغير أي شيء. سأتجاهل الأمر تمامًا.

إذا كان منافسك يركز على بناء روابط سيئة لموقعك على الويب، فهو على الأقل لا يصنع موقعًا أفضل لنفسه.

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استمع إلى السؤال والجواب كاملاً في الفيديو أدناه: