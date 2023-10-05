Rewrite this title: جوجل تضرب Rap Genius بعقوبة البريد العشوائي مما يؤدي إلى فقدان حركة المرور بنسبة 80٪

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تضرب Rap Genius بعقوبة البريد العشوائي مما يؤدي إلى فقدان حركة المرور بنسبة 80٪

تمت معاقبة موقع كلمات الأغاني Rap Genius من قبل Google قبل عيد الميلاد مباشرة بعد أن تم الكشف عنه بسبب مخطط بناء رابط القبعة السوداء. كان Rap Genius يبحث عن مدونين لنشر روابط تحتوي على نص ربط غني بالكلمات الرئيسية مقابل التغريد برابط إلى مواقع المدونين.

على الرغم من قيام المؤسسين بإصدار اعتذار علني لشركة Google، إلا أنهم ما زالوا يتعرضون لعقوبة يدوية لانتهاك إرشادات مشرفي المواقع الخاصة بشركة Google من خلال محاولة تعزيز تصنيفاتهم بشكل مصطنع.

أدت عقوبة Rap Genius إلى دفن كل صفحة من صفحاتهم في مكان أبعد من الصفحة الأولى لنتائج بحث Google، بغض النظر عن الكلمة الرئيسية التي تم البحث عنها. حتى البحث عن اسم “Rap Genius” لن يظهر النطاق الخاص بهم في الصفحة الأولى، بل فقط نطاقهم Twitter و Facebook حسابات.

وغني عن القول أن هذا كان له تأثير عميق على حركة البحث الخاصة بهم. Quantcast عروض انخفاض بنسبة 80% تقريبًا منذ دخول عقوبة البريد العشوائي حيز التنفيذ:

ادعى مؤسسو Rap Genius أنهم سيوقفون نظام الارتباط واقترحوا أن مواقع كلمات الأغاني الأخرى تفعل أشياء أسوأ:

لقد انتهينا، ومن المؤكد أن مواقع كلمات الأغاني الأخرى تفعل أشياء أسوأ، وسوف نتوقف. نود أن يقوم Google بإلقاء نظرة فاحصة على مشهد البحث عن كلمات الأغاني بالكامل ومعرفة ما إذا كان بإمكانه إجراء تغييرات من شأنها تحسين نتائج البحث عن كلمات الأغاني.

لا توجد معلومات حول ما إذا كان لدى Google أي نية لرفع العقوبة، أو ما إذا كانوا سيبحثون في التقنيات المزعومة التي تستخدمها المواقع الأخرى. هناك شيء واحد مؤكد: اتبع إرشادات مشرفي المواقع من Google وإلا فسوف يتخذون الإجراء اللازم!