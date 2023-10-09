Rewrite this title: جوجل تضيف أداة بحث “مستوى القراءة”

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تضيف أداة بحث “مستوى القراءة”

يعد الويب مكانًا متنوعًا وموطنًا لكل أنواع المحتوى التي يمكن تخيلها. بالإضافة إلى تغطية أي موضوع يمكنك تخيله، فإن المحتوى الموجود على الويب يعرض أيضًا كل شيء بدءًا من المقالات العلمية المتقدمة وحتى تشتت الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاثة عشر عامًا والذين لم يتعلموا أبدًا كيفية التهجئة. اعتمادًا على سبب بحثك بالضبط، قد تقع المعلومات المثالية في أي مكان بين هذين النقيضين، ولكن لم تكن هناك طريقة للتمييز بينهما في نتائج البحث – حتى الآن.

أعلنت جوجل على مدونة جوجل للطلاب أن بحثهم المتقدم سيأتي بميزة جديدة بسيطة ولكنها مفيدة بشكل لا يصدق. تلك الميزة؟ إمكانية فرز وتصفية النتائج حسب مستوى قراءة المواد.

لم يذكر Google الطريقة الدقيقة التي يستخدمونها لتحديد مستوى قراءة الموقع، على الرغم من أنه من المفترض أنهم يستخدمون نظرة تلقائية على فليش-كينكيد بيانات المحتوى. ينظر هذا النهج إلى عدد الكلمات لكل جملة وعدد المقاطع لكل كلمة لتحديد مدى توقع البيانات القابلة للقراءة. وفيما يتعلق بالمعايير العامة، يتم قبول Flesch-Kincaid على أنها دقيقة في معظم الحالات وليس كلها.

بغض النظر عن النهج الدقيق، فإن الأداة لديها بالتأكيد عدد كبير من التطبيقات، بدءًا من العثور على المحتوى المناسب للدراسات المتقدمة، أو تصفية النتائج بحثًا عن عبارات ذات توجه تقني للمحتوى التمهيدي، أو حتى مساعدة المستخدمين الجدد على لغة المحتوى الذي يتم عرضه. يقرأ.

لتمكين هذه الميزة، ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة البحث المتقدم (الموجودة بجوار شريط البحث مباشرة) وتحديد خيار مستوى القراءة لبحثك. يمكنك اختيار إما إضافة تعليقات توضيحية إلى النتائج لفرزها لاحقًا، أو البحث في المحتوى “الأساسي” أو “المتوسط” أو “المتقدم” فقط.