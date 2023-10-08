Rewrite this title: جوجل تضيف جلسة Hangout الفورية إلى YouTube أشرطة فيديو

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تضيف جلسة Hangout الفورية إلى YouTube أشرطة فيديو

عندما يتعلق الأمر بـ Google+، فإن إحدى أقوى مزايا Google هي قدرتها على دمج الخدمة مع الخدمات الرئيسية الأخرى. وبالنظر إلى النجاح الهائل الذي حققه موقع Plus حتى الآن (وهو أسرع موقع ويب نموًا على الإطلاق)، فليس من المستغرب أن تبدأ Google في نقل هذا التكامل إلى مكانه الصحيح. YouTube هي إحدى الخدمات الأولى التي تشهد ميزة تعتمد على Plus.

الميزة المحددة؟ خيار بدء Google Hangout مباشرة من YouTube فيديو. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بـ Hangouts، فهي عبارة عن ميزة دردشة فيديو جماعية أدرجتها Google في إطلاق Plus. لقد سمحت لك جلسات Hangout بالفعل بالانتقال إلى YouTube واعرض للأشخاص في جلسة Hangout مقاطع الفيديو المفضلة لديك. لكن الآن يعمل الأمر بشكل عكسي أيضًا. من خلال زر “المشاركة”، سترى الآن خيار بدء جلسة Hangout تتمحور حول الفيديو. لذلك، عندما أرغب في المشاهدة مع مجموعة غير محددة من أصدقاء Google+، يمكنني القيام بذلك.

في الوقت الحالي، يعمل هذا كميزة “حفلة عرض” لـ YouTube، على غرار ما رأيناه بالفعل على Netflix. ومع ذلك، فإن القدرة على مشاركة مقاطع الفيديو من YouTube على +Google كأداة تسويق قوية بمجرد إطلاق الملفات الشخصية للنشاط التجاري في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، يوفر خيار Hangout أيضًا لـ Google+ بعض العرض الإضافي.

[Sources include: PCMag]