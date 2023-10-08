Rewrite this title: جوجل تضيف ميزتين جديدتين على YouTube أشرطة فيديو

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تضيف ميزتين جديدتين على YouTube أشرطة فيديو

YouTube ليس بالأمر الهين بالنسبة لنجاح Google. بالإضافة إلى القدرة على دمج الفيديو مع العديد من خدمات Google الأخرى (على سبيل المثال، التعديل الأخير لـ Embedded YouTube مقاطع الفيديو للمعاينة الفورية من Google)، تتمتع Google بإمكانية الوصول إلى أكبر نظام أساسي للفيديو في العالم. لكن YouTube ليس القائد الآمن، ولا هو مثالي. تكافح جوجل باستمرار ضد الدعاوى القضائية ومن أجل الترخيص، ويجب عليها في الوقت نفسه إضافة ميزات كافية للاحتفاظ بجمهور مشاهدة الفيديو. أحدث إضافات الميزات هما صور معاينة الفيديو عالية الدقة والمشغل المضمن بدون شعار.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منها:

صورة معاينة الفيديو عالية الدقة سوف يقوم بسحب نسخة HD من اللقطة كصورة لعرضها لمعاينة الفيديو الخاص بك. تتوفر هذه الميزة في مقاطع الفيديو الجديدة بدقة 480 بكسل أو أعلى. أولئك الذين لديهم بالفعل مقاطع فيديو عالية الدقة ويريدون معاينة صورة عالية الدقة لها، سيتعين عليهم الانتظار قليلاً؛ ستطرح Google معاينات عالية الدقة لمقاطع الفيديو الحالية في الأسابيع القليلة المقبلة.

المشغل المضمن بدون شعار سيمنح المستخدمين خيار تضمين مقاطع الفيديو في صفحتهم دون الحاجة إلى ذلك YouTube الشعار الذي عادةً ما يكون موجودًا بشكل مريح في الزاوية اليمنى السفلية. لجعل أي مشغل فيديو بدون شعار، ما عليك سوى إضافة الكود “؟” المتواضعة = 1” في نهاية كود التضمين. ومع ذلك، لا يؤدي هذا إلى إزالة الشعار الذي يظهر في الجزء العلوي الأيسر عند إيقاف مقاطع الفيديو مؤقتًا.

يعد التعديل الأول (صور المعاينة عالية الدقة) منطقيًا في جذب المستخدمين والقائمين بتحميل الفيديو على حدٍ سواء. ومع ذلك، يعد المشغل بدون شعار خطوة سخية من جانب Google. هناك عدد قليل من الشركات التي ترغب في التخلي عن علامتها التجارية بهذه السهولة.

[via the YouTube Blog]