Rewrite this title: جوجل تطرح تحديثًا جديدًا لخوارزمية البريد العشوائي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطرح تحديثًا جديدًا لخوارزمية البريد العشوائي

يؤكد داني سوليفان من Google أن تحديث الخوارزمية الذي يستهدف مكافحة البريد العشوائي يتم طرحه في نتائج البحث.

سينتهي طرح التحديث اليوم، 23 يونيو 2021. وسيتبعه تحديث ثانٍ غير مرغوب فيه الأسبوع المقبل.

لم يتم تقديم تفاصيل دقيقة حول هذا التحديث المحدد. على الرغم من أن Google تطرح بانتظام تحديثات غير مرغوب فيها للحفاظ على جودة نتائج البحث.

من غير المحتمل أن يكون لدى موقع ويب شرعي يتبع إرشادات مشرفي المواقع من Google أي شيء يدعو للقلق فيما يتعلق بتحديثات البريد العشوائي هذه.

لدى Google تعريف صارم لما تعتبره بريدًا عشوائيًا، ويتضمن في المقام الأول مواقع منخفضة الجودة تخدع المستخدمين لتقديم معلومات شخصية أو تثبيت برامج ضارة.

تستهدف تحديثات البريد العشوائي أيضًا عمليات التصيد الاحتيالي وغيرها من العناصر السيئة على الويب التي تحاول التصنيف في نتائج البحث من خلال الظهور كصفحات وثيقة الصلة بالموضوع.

ومع ذلك، فحتى المواقع التي تتبع إرشادات Google تكون عرضة للرسائل غير المرغوب فيها التي تم اختراقها. إذا لم يكن الموقع مؤمنًا بشكل كافٍ، فمن الممكن أن يقدم رسائل غير مرغوب فيها للمستخدمين دون معرفة ذلك.

يشير تقرير Google السنوي لمكافحة البريد العشوائي إلى أن البريد العشوائي المخترق منتشر. إذا انخفض موقعك فجأة في التصنيف بعد تحديث اليوم أو الأسبوع المقبل، فسيكون من الحكمة فحص أمان موقعك والبحث عن علامات الهجوم المحتمل.

عندما يتعرض موقع ما لتحديث غير مرغوب فيه، يتم إما تخفيض محتواه في نتائج البحث أو إزالته من فهرس Google.

تقدر الشركة أن أنظمتها الآلية تحافظ على أكثر من 99% من الزيارات الواردة من نتائج البحث خالية من البريد العشوائي.

عند الإعلان عن هذا التحديث، يرتبط سوليفان بمنشور مدونة من شهر أبريل يعرض تفاصيل نتائج جهود مكافحة البريد العشوائي التي بذلتها Google مؤخرًا.

في العام الماضي، منعت أنظمة Google الآلية فهرسة 25 مليار صفحة غير مرغوب فيها في نتائج البحث يوميًا.

من المحتمل أن نتعلم المزيد عن تأثير تحديثات البريد العشوائي لشهر يونيو 2021 عندما تنشر Google تقريرها السنوي لمكافحة البريد العشوائي في العام المقبل.

كجزء من عملنا المنتظم لتحسين النتائج، قمنا بإصدار تحديث غير مرغوب فيه لأنظمتنا. يمكنك معرفة المزيد حول جهودنا لمكافحة البريد العشوائي في هذا المنشور:https://t.co/piCLhbZPkH

وهذا الفيديو أدناه:https://t.co/xMYWm4HPze pic.twitter.com/83IL0EB9Lm

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 23 يونيو 2021

لمزيد من المعلومات حول كيفية مكافحة Google للبريد العشوائي، رابط سوليفان للفيديو أدناه: