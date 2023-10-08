Rewrite this title: جوجل تطلق أداة البحث عن الفنادق التجريبية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق أداة البحث عن الفنادق التجريبية

يبدو أن Google تعيد الالتزام بميزات بحث السفر. أصدر عملاق البحث مكتشفًا تجريبيًا للفنادق يوفر خيارات بحث متقدمة عن الفنادق للمدن الأمريكية.

يميز Google Hotel Finder نفسه عن الأدوات المنافسة بأربع ميزات رئيسية:

خريطة مرئية للمنطقة تبرز أشهر المواقع السياحية وتتيح لك تحديد المناطق التي تخطط لزيارتها. يتم بعد ذلك العثور على الفنادق بناءً على مدى قربها من وجهتك المحددة. أداة مقارنة تتيح لك مقارنة الأسعار التي تحصل عليها بالمتوسط ​​التاريخي للمنطقة. تجمع أداة المقارنة معلومات غنية ومفصلة من أماكن Google، بما في ذلك التعليقات والصور والمعلومات الأساسية عن الفندق. تم تصميم الأداة أيضًا لتتيح لك “التنقل بسرعة بين” نتائج الفنادق المختلفة.

يحتوي Google Hotel Finder على ميزة “القائمة المختصرة” التي تتيح لك حفظ النتائج التي تريدها لسهولة التنظيم والمقارنة في المستقبل.

يمكن مقارنة هذه الأداة من عدة جوانب بميزات البحث الأخرى المتعلقة بالسفر، سواء من محركات البحث المنافسة (خاصة Bing، الذي احتكر إلى حد كبير ميزات البحث عن السفر حتى وقت قريب) أو من مواقع السفر المتخصصة. الميزة الفريدة التي يجب أن تكون على دراية بها هي الخريطة المرئية.

استخدام Hotel Finder للإعلان المحلي

إذا كنت تحاول الترويج لأحد الفنادق، فمن الواضح أن هذه الأداة مفيدة لك – ولكن كيف يمكنك الاستفادة منها؟ الإجابة البسيطة هي أن تحسين هذه الأداة التجريبية يستلزم نفس المكونات الأساسية مثل تحسين أماكن Google. من خلال تحميل صفحة الأماكن الخاصة بالفندق بصور جذابة وطلب التعليقات وتقديم وصف كامل على صفحة الأماكن الخاصة بك، تكون قد قمت بالفعل بالكثير من العمل الضروري.

ومن الحكمة أيضًا استكشاف الأداة نفسها وشاهد كيف يتكامل المكان الذي تروج له، خاصة عندما يتعلق الأمر بأداة التسعير “مقارنة بالنموذجي”. إنها أيضًا طريقة رائعة لـ “R&R” (البحث والتلاعب) بأساليب الفنادق المنافسة التي قامت بالفعل بتحسين الأماكن.

[Sources include: the Inside Search blog & Google Hotel Finder]