Rewrite this title: جوجل تطلق أداة المقارنة المالية “Advisor”

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق أداة المقارنة المالية “Advisor”

يبلغ متوسط ​​ديون بطاقات الائتمان لأولئك الذين يستخدمون بطاقات الائتمان الآن 14,743 دولارًا أمريكيًا، والذي يعمل بمعدل فائدة سنوية يزيد عن 14%. ترجمة؟ أكثر من 2000 دولار سنويًا على شكل مدفوعات فائدة فقط، وهذا لا يشمل المبلغ الذي يدفعه المستهلك العادي مقابل قرض السيارة أو الرهن العقاري أو قروض الطلاب أو قروض التوقيع أو الأموال المقترضة الأخرى. إن الاستدانة أمر مكلف، ولكن نعم، قد يكون ذلك ضرورياً في بعض الأحيان ــ أو على الأقل يستحق العناء. لمساعدة المستهلكين على معرفة أفضل الخيارات المتاحة لهم، ونأمل في تقليل النفقات العامة الضخمة للاهتمام، أصدرت Google خدمة تسمى “Google Advisor”.

يسمح لك Advisor بإدخال نوع القرض الذي تحاول الحصول عليه (رهن عقاري، بطاقة ائتمان، وما إلى ذلك) أو ما هي المعلومات المالية الأخرى التي تبحث عنها (حسابات جارية ذات عائد مرتفع أو أقراص مضغوطة). ومن هناك يمكنك إدخال المعلومات ذات الصلة مثل مبلغ المال الذي تحتاج إلى القرض من أجله، ونوع القرض، والموقع الذي ستحصل فيه على القرض، وتصنيفك الائتماني التقريبي. عندما تقوم بتعديل المعلومات، ستزودك Google تلقائيًا بالعروض في منطقتك التي تتوافق مع معاييرك. يمكنك، حسب تقديرك، النقر على الروابط التي توفرها Google لمعرفة المزيد أو التقدم بطلب للحصول على القرض. توفر Google أيضًا رقم هاتف مؤسسة القرض.

يمكن للمستخدمين أيضًا مقارنة خيارات القروض ومقارنتها عن طريق تحديد خيارات متعددة من قائمة Google واختيار خيار “مقارنة المحدد”. تتضمن ميزات المكافأة الأخرى في Advisor خيار الاشتراك للحصول على تحديثات الأسعار على نوع قرض معين في منطقتك. مهما كان ما تفعله باستخدام Advisor، فلن تضطر إلى تقديم معلوماتك الشخصية، مما يضمن خصوصيتك، والأهم من ذلك، التحرر من رسائل البريد العشوائي المستمرة والمكالمات الهاتفية والمحتويات التسويقية الأخرى التي غالبًا ما تؤدي إلى عروض الأسعار.

[via the Official Google Blog

Credit card information from Credit Card Statistics]