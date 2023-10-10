Rewrite this title: جوجل تطلق أزرار مشاركة الطنين الرسمية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق أزرار مشاركة الطنين الرسمية

الترتيب التالي لمعركة Google في Google Buzz هو أزرار المشاركة. إذا شعرت بالغيرة من مواقع مثل TechCrunch وMashable التي كانت سريعة بما يكفي لابتكار أزرار Google Buzz Share المخصصة لها، فستسمح لك Google الآن بفعل الشيء نفسه دون الاضطرار إلى اختراق بعض الرموز وكل شيء. وهو أيضًا زر مشاركة Google Buzz الرسمي.

لذا أعلنت جوجل أنه بدءًا من اليوم نتوقع رؤية أزرار نبضات Google حول الويب وخاصة على مواقع مثل The Huffington Post وGlamour و YouTubeوBlogger وMySpace وGigaOM والمزيد. ستسهل عليك هذه الأزرار مشاركة ونشر العناصر المثيرة للاهتمام التي تصادفها عبر الويب في حساب نبضات Google الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت عناصر واجهة المستخدم المستقلة مثل “مشاركة هذا” و”Shareholic” والمزيد في تنفيذ زر مشاركة نبضات Google.

إذا كنت تريد الحصول على زر صدى Google على مواقعك/مدوناتك، فيمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق الحصول على الرموز من Buzz.google.com/stuff. يمكنك تخصيص الزر الخاص بك ببضع نقرات، ونسخ كود Javascript، ولصقه في كود مدونتك/موقعك، وبذلك تكون جاهزًا للبدء.

وأثناء وجودك هناك، قد ترغب أيضًا في الحصول على الرمز الخاص بوضع “تابعني على زر نبضات Google” أيضًا. سيؤدي هذا إلى تسهيل متابعة أصدقائك ومعجبيك لمنشوراتك في نبضات Google.