Rewrite this title: جوجل تطلق إصدار Mac من Chrome Canary

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق إصدار Mac من Chrome Canary

هل تعتبر نفسك شجاعا؟ مغامر؟ جيد في تقديم ردود الفعل؟ ثم تم تصميم Chrome Canary خصيصًا لك. يأتي هذا الإصدار من متصفح Google الشهير مزودًا بجميع الميزات العادية باستثناء ميزة واحدة: الاستقرار. فلماذا استخدامه؟ وهو أيضًا الإصدار الأحدث (أو الأحدث إذا كنت تفضل ذلك) من بين جميع إصدارات المتصفح، مما يسمح لك باختبار الميزات القادمة المخصصة لمتصفح Chrome. بينما تم إطلاق سراح كناري ل Windows مرة أخرى في أغسطس من عام 2010، قررت Google تقديم هذا الإصدار الأصفر من Chrome لمستخدمي Mac أيضًا.

يجب على المستخدمين ملاحظة أن هذه ليست مجرد قناة المطورين. هذا إصدار من Chrome لم يخضع لأي اختبار يدوي، ومن المتوقع حدوث مشكلات كبيرة فيه. من نواحٍ عديدة، تم تصميم Chrome Canary ليكون بمثابة الإصدار التحذيري للمتصفح، حيث يظهر عندما تتسبب إحدى الميزات في حدوث مشكلات بحيث يمكن استبعاد الميزة من الإصدارات الثابتة. في الواقع، هذا هو سبب تسمية المتصفح بـ Canary: تمت تسميته على اسم طيور الكناري التي يتم جلبها إلى مناجم الفحم للتحذير من الغازات الخطرة.

Windows ويمكن لمستخدمي Mac العثور على إصدار للمتصفح هنا. نظرًا لأنه يمكن تثبيت Canary جنبًا إلى جنب مع تثبيت Chrome القياسي، فلا يمكنك استخدامه دائمًا إلا عندما تشعر بالجرأة بشكل خاص – أو عندما تريد إلقاء نظرة على أحدث ميزات Chrome.

[via the Chromium Blog]