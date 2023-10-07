Rewrite this title: جوجل تطلق برمجة تلفزيونية مدفوعة الأجر مبتكرة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق برمجة تلفزيونية مدفوعة الأجر مبتكرة

وفي العام الماضي، أعلنت جوجل عن خطط لبناء بنية تحتية لشبكة إنترنت ذات نطاق عريض من الألياف الضوئية في مدينة كانساس سيتي. تسمى الشبكة فائقة السرعة، والتي من المتوقع أن توفر سرعات إنترنت أسرع 100 مرة من اتصال النطاق العريض النموذجي، باسم Google Fiber. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خدمة الإنترنت الجديدة بحلول نهاية يونيو/حزيران في أحياء لم يتم الكشف عنها، وستسمح ببث متواصل للتلفزيون عالي الدقة.

في الأسبوع الماضي، قدمت شركة Google أوراقًا وتقدمت بطلب لإطلاق برامجها التلفزيونية المدفوعة لأول مرة في مدينة كانساس سيتي. إذا تمت الموافقة على الخدمة الجديدة من قبل الهيئات التنظيمية وكانت جوجل قادرة على التفاوض على اتفاقيات مع موفري المحتوى، فمن الممكن إطلاق خدمة التلفزيون المدفوع الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة.

بالإضافة إلى تقديم الأوراق المتعلقة بخدمة التلفزيون، تقدمت Google Fiber مؤخرًا بطلب لتثبيت آلاف الأقمار الصناعية “الأرضية الثابتة” بطول 4.5 متر في كاونسيل بلافز، أيوا. وسيتم تركيب الأقمار الصناعية، التي سيتم استخدامها لخدمات البيانات والفيديو، على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تقع بجوار مركز بيانات بقيمة 600 مليون دولار.

في دراسة حديثة، توقعت شركة Bernstein Research أن تعمل Google على نقل التخزين الرقمي بعيدًا عن مسجلات الفيديو الرقمية وTiVos إلى السحابة:

“يمكننا أن نطلق على هذا اسم “YouTubization” للتلفزيون الخطي. توقع أن تقوم Google بتخزين (وإتاحته للمستهلكين) المحتوى عبر جميع أو معظم القنوات التلفزيونية التي ستوفرها… يتطلب تخزين محتوى مئات القنوات التلفزيونية لأيام أو أسابيع أو أكثر وتقديمها عند الطلب للمستخدمين الفرديين كميات كبيرة من سعة التخزين والمعالجة. وبطبيعة الحال، هذا ممكن فقط إذا كانت المنازل متصلة بالسحابة من خلال اتصالات عالية السرعة للغاية.

عندما سألت صحيفة وول ستريت جورنال، التي تتوقع إمكانية إطلاق خدمة التلفزيون المدفوع الجديدة من Google في الأشهر القليلة المقبلة، Google حول تاريخ الإطلاق، كان الرد غير ملزم:

“ما زلنا نستكشف عروض المنتجات التي ستكون متاحة عندما نطلق Google Fiber.”

إذا تمكنت جوجل من إقناع منتجي المحتوى بتسجيل الدخول، فإن تلفزيون جوجل المدفوع سيوفر لشركة التكنولوجيا منصة إعلانية إضافية. نظرًا لأنه من المتوقع أن تتيح الخدمة الجديدة للمستهلكين الاشتراك في باقات قنوات الخدمة الانتقائية والدفع فقط مقابل القنوات التي يريدونها، فمن المتوقع أن تحارب شركة Time Warner ومقدمو خدمات الكابل الآخرون هذه الخدمة الجديدة.

هل ستقوم بالتسجيل في خدمة Google المدفوعة الجديدة أم أنك تعتقد أن Google يجب أن تترك التلفزيون لشبكات الكابل؟

[Sources Include: The Kansas City Star, WSJ, Mashable, & New York Post]