Rewrite this title: جوجل تطلق قوائم الصفقات المجانية في نتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق قوائم الصفقات المجانية في نتائج البحث

تطرح شركة جوجل طريقة جديدة لمتاجر التجارة الإلكترونية لإدراج الصفقات في نتائج البحث، وهي متاحة حاليًا مجانًا لجميع التجار.

وتشير الشركة إلى أن الأشخاص يبحثون عن طرق لتوفير المال أكثر من المعتاد، مع زيادة عمليات البحث عن “رمز الخصم” بنسبة 50٪ منذ العام الماضي.

قبل موسمي التسوق الرئيسيين – العودة إلى المدرسة والعطلات الشتوية – تقدم جوجل لتجار التجزئة في الولايات المتحدة المزيد من الأدوات للوصول إلى العملاء الباحثين عن الصفقات.

إليك المزيد حول الميزات الجديدة التي يمكن لتجار التجزئة البدء في استخدامها على الفور.

قوائم العروض المجانية في نتائج بحث جوجل

اعتبارًا من اليوم، تقوم Google بتسليط الضوء على الصفقات في علامة تبويب التسوق في نتائج البحث.

عند البحث عن منتج، ستقوم علامة التبويب “التسوق” الآن بتنظيم وإظهار قوائم المنتجات ذات الأسعار التنافسية أو المخفضة من تجار التجزئة عبر الويب.

في شهر أكتوبر، سيبدأ بحث Google في عرض الصفقات الأكثر شيوعًا لمبيعات التجزئة الكبرى مثل Black Friday وCyber ​​Monday.

عندما يبحث الأشخاص عن صفقات خلال أحداث المبيعات الكبرى، مثل “صفقات الجمعة السوداء” أو “مبيعات الإثنين عبر الإنترنت”، سيرون قسمًا جديدًا يسلط الضوء على الصفقات ذات الصلة، إلى جانب معلومات المبيعات الأخرى ذات الصلة.

عندما يقوم تجار التجزئة بتحميل العروض الترويجية والصفقات في Google Merchant Center، ستظهر تلقائيًا لطلبات البحث ذات الصلة في علامة التبويب “التسوق”.

ستعرض Google العروض بناءً على عوامل مثل الخصم نفسه، ومدى شعبية المنتج، ومدى شعبية الموقع المدرج فيه، والمزيد.

وفي الأشهر المقبلة، ستظهر الصفقات أيضًا على صفحة نتائج البحث الرئيسية. يمكن لبائعي التجزئة الاستفادة من هذه الميزة بغض النظر عما إذا كانوا يدفعون مقابل الإعلان على Google أم لا.

وهذا يخلق فرصًا لمتاجر التجارة الإلكترونية لنقل المخزون وزيادة المبيعات وجذب عملاء جدد خلال أحداث التسوق المهمة وموسم العطلات.

تخصيص العروض الترويجية في Google Merchant Center

تم إطلاق تحديث آخر اليوم في Merchant Center يسمح لتجار التجزئة بتخصيص عروضهم الترويجية.

أصبح من الممكن الآن الإشارة إلى ما إذا كانت الصفقة متاحة فقط للعملاء لأول مرة.

على سبيل المثال، يمكن الآن لعنوان العرض الترويجي أن يقول “خصم 10% للأعضاء الجدد”.

سيتم عرض العروض الترويجية لجميع المتسوقين، ولكن لن يتمكن سوى أولئك الذين يستوفون المعايير المحددة لمتاجر التجزئة من الوصول إلى السعر الترويجي.

رؤى تسويقية أفضل

في تحديث أخير يتم طرحه الآن، تضيف Google ميزتين جديدتين إلى تقرير أفضل البائعين:

بيانات أفضل البائعين التاريخية : يساعد تجار التجزئة على التنبؤ باتجاهات المبيعات للموسم القادم من خلال رؤى حول المنتجات الشائعة من أحداث التسوق السابقة.

: يساعد تجار التجزئة على التنبؤ باتجاهات المبيعات للموسم القادم من خلال رؤى حول المنتجات الشائعة من أحداث التسوق السابقة. الطلب النسبي على المنتج: يساعد تجار التجزئة على قياس الطلب النسبي بين المنتجات في نفس الفئة والبلد، بالإضافة إلى الفرصة المحتملة عند تخزين منتجات جديدة.

يمكن للتجار الوصول إلى تقرير المنتجات الأكثر مبيعًا بعد الاشتراك في رؤى السوق في Merchant Center.

مصدر: جوجل