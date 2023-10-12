Rewrite this title: جوجل تطلق مركز ناشري مخطط الإعلانات في AdSense

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق مركز ناشري مخطط الإعلانات في AdSense

داخل مدونة ادسنس أعلنت للتو أن مركز الناشرين قد تم دمجه الآن مع مخطط الإعلانات من Google. في الواقع 3 من مدونة Google الرسمية، داخل AdSense، داخل AdWords و مدونة جوجل أناليتكس يعلنون عن هذه الميزة الجديدة. وذلك لأن القراء المهتمين بهذه المدونات الثلاث سيتأثرون بالميزة الجديدة. وبشكل أساسي، ستساعد هذه الميزة الجديدة ناشري AdSense على زيادة ظهور مواقعهم للمعلنين المحتملين. وجزء لا يتجزأ من التكامل هو حقيقة أن ناشر AdSense يمكنه اختيار دمج Google Analytics لموقعه في مركز ناشري مخطط الإعلانات من Google. وهذا من شأنه أن يمنح المعلنين والوكالات المحتملة إمكانية تحديد المواقع لتشغيل حملاتهم الإعلانية بناءً على مشاهدات صفحة الموقع والزوار الفريدين.

إذا كنت أحد ناشري AdSense، فيمكنك البدء في المطالبة بالمواقع التي تمتلكها والتي تقوم بتشغيل AdSense منها هنا. بعد المطالبة بمواقعك، يمكنك الاشتراك في مشاركة بيانات Google Analytics الخاصة بك مع مركز ناشري مخطط الإعلانات. يمكنك عرض كيفية إدراج موقعك عن طريق زيارة مركز الناشرين في مخطط الإعلانات.

أثناء المطالبة بموقعك، يمكنك تحديد الكلمات الرئيسية التي تحدد موقعك بدقة. يمكنك أيضًا تحديد معلومات أخرى ذات صلة بموقعك، بما في ذلك نوع موضع الإعلان وشكل تصميم الإعلان وأحجامه، بالإضافة إلى الارتباط بالسياسة الإعلانية لموقعك.

وبالمثل، إذا كنت أحد المعلنين، فيمكنك العثور على مواقع ذات صلة بحملاتك الإعلانية عن طريق زيارة مركز ناشري مخطط الإعلانات والبحث عن المواقع باستخدام كلمات رئيسية متغيرة.

لمعرفة المزيد حول مركز الناشرين في مخطط الإعلانات من Google، قد ترغب في مشاهدة هذا فيديو قصير.