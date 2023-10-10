Rewrite this title: جوجل تطلق مسارات بحث AdWords

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق مسارات بحث AdWords

تقوم Google حاليًا باختبار ميزة جديدة في Google AdWords تسمى مسارات تحويل البحث. هذه مجموعة من التقارير التي تصف سلوك النقر على الإعلان ومرات الظهور على Google.com والذي يؤدي إلى تحويل الحملات الإعلانية. إن ما يجعل مسار تحويل البحث مختلفًا عن نظام التحويل الحالي في AdWords هو أنه يمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل العملاء مع إعلاناتك قبل إكمال عملية التسوق التي تترجم إلى تحويلات إعلانية لحملاتك.

مع الأخذ في الاعتبار أن العملاء ربما أجروا عمليات بحث متعددة قبل التحويل، تتكون مسارات تحويل البحث من عدة تقارير – تقرير أهم التحويلات، والتحويلات المدعومة، وتحليل النقرة الأولى والأخيرة، والفارق الزمني، وطول المسار.

ومن خلال توضيح ذلك من وجهة نظر مديري حملات الإعلانات على شبكة البحث، تمنحك مسارات تحويل البحث صورة كاملة عن قيمة كلماتك الرئيسية ومجموعاتك الإعلانية وحملاتك.

تساعدك مسارات تحويل البحث أيضًا على فهم الكلمات الرئيسية التي شاهدها المحولون وتلك التي لم يشاهدوها. كما أنه يوفر لك “طول المسار” أو متوسط ​​عدد النقرات ومرات الظهور التي تمت قبل تحويل الإعلان. وهذا مفيد لفهم واستهداف الزوار المتكررين. يمكنك أيضًا التعرف على “الفجوة الزمنية” أو الوقت الذي يستغرقه العميل للتحويل بعد رؤية إعلاناتك أو النقر عليها. يعد هذا مفيدًا لتحديد المهلة الزمنية لحملاتك الإعلانية الموسمية ويساعدك على فهم سلوك العملاء. الآن الأمر متروك لك لإنشاء استراتيجيات تلبي تلك السلوكيات.

سيتم طرح مسارات تحويل البحث في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيظهر ضمن قسم “التحويلات” في علامة التبويب “التقارير” في حساب AdWords الخاص بك.

فيما يلي بعض القيود والقيود الخاصة بهذه الميزة الجديدة كما ذكرها داخل مدونة AdWords.

ضع في اعتبارك أن مسارات تحويل البحث متاحة فقط في حسابك في AdWords (وليس في Google Analytics)، وستعرض فقط بيانات الكلمات الرئيسية التي تظهر في مسار تحويل واحد على الأقل. تقتصر بيانات مسار تحويل البحث حاليًا على الإعلانات على شبكة البحث التي تظهر على Google.com، لمرات ظهور الإعلان والنقرات خلال 30 يومًا من التحويل.