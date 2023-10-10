Rewrite this title: جوجل تطلق ميزة جديدة لسجل البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق ميزة جديدة لسجل البحث

لقد طرحت Google للتو ميزة سجل البحث الجديدة لمستخدمي جوجل في الولايات المتحدة. لا يوجد شيء كبير هنا، مجرد تحسين بسيط ولكنه قد يكون مفيدًا للغاية لأنه سيسمح لك بالعودة بسرعة إلى المواقع التي زرتها بالإضافة إلى رؤية العناصر التي قمت بتمييزها بنجمة من عمليات البحث على هاتف Android أو iPhone أو سطح المكتب على Google.com .

لعرض سجل البحث الخاص بك، ما عليك سوى النقر على رابط السجل الموجود أسفل موقع Google.com. يجب عليك أيضًا تمكين سجل البحث في حساب Google الخاص بك. سيسمح لك هذا برؤية مجموعة من جميع عمليات البحث التي أجريتها أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك أثناء البحث على Google.com.

أثناء عرض سجل البحث الخاص بك، يمكنك التمييز بين عمليات البحث التي تم إجراؤها على الأنظمة الأساسية المحددة من خلال رمز الهاتف لعمليات بحث الهاتف المحمول والصور المصغرة للقطة شاشة موقع الويب لعمليات البحث التي أجريتها على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول.

تحتوي أيضًا صفحة سجل البحث الجديدة التي ستراها سواء على متصفح سطح المكتب أو متصفح الهاتف المحمول على عناصر مميزة بنجمة. انقر فوق علامة التبويب هذه وستظهر لك قائمة بنتائج البحث التي قمت بتمييزها بنجمة.

بالطبع يمكنك دائمًا تعطيل ميزة سجل البحث هذه وإزالة عناصر السجل بمجرد النقر على الزر “تعديل” الموجود أعلى الصفحة وحذف استعلامات البحث الفردية. أو إذا كنت لا تحب هذه الميزة على الإطلاق وتريد منع Google من تسجيل سجل البحث الخاص بك، فما عليك سوى تحديد “عدم حفظ عمليات البحث” ضمن الإعدادات على الشاشة الرئيسية ثم تحديد “حفظ”.