Rewrite this title: جوجل تطلق نظارات HUD المستقبلية في وقت لاحق من هذا العام

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق نظارات HUD المستقبلية في وقت لاحق من هذا العام

وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا، تخطط جوجل لإطلاق نظارات متقدمة تكنولوجيا مع شاشة عرض رأسية في وقت لاحق من هذا العام. ستقوم النظارات المستقبلية، التي ستبدو مشابهة لنظارات Oakley Thumps الشمسية، ببث المعلومات في الوقت الفعلي باستمرار إلى العدسات باستخدام اتصال 3G/4G.

ويتم بناء المشروع، الذي يقوده المؤسس المشارك لشركة Google سيرجي برين ومهندس Google ستيف لي، في مختبر سري لشركة Google مخصص للتكنولوجيا المستقبلية. من المتوقع أن تعتمد النظارات على نظام Android وأن تحتوي على كاميرا مدمجة وأجهزة استشعار تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالمناطق المحيطة بالمستخدمين. سيتم بعد ذلك إرسال البيانات المجمعة إلى السحابة ومعالجتها باستخدام مجموعة من خدمات Google الأخرى بما في ذلك Google Latitude وGoogle Goggles وGoogle Maps. بعد ذلك، سيتم تقديم المعلومات إلى معلومات المستخدم على عدسات العرض العلوية.

وقال نيك بيلتون، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، إن مصادره تشير إلى أن هذا المشروع هو تجربة مفتوحة وأن جوجل ليست قلقة بشأن جني الأموال من النظارات الجديدة:

“قال كل من تحدثت معهم وكان على دراية بالمشروع مرارًا وتكرارًا إن Google لم تكن تفكر في نماذج الأعمال المحتملة مع النظارات الجديدة. وبدلاً من ذلك، قالوا إن جوجل ترى المشروع بمثابة تجربة يمكن لأي شخص الانضمام إليها. إذا لجأ المستهلكون إلى النظارات عند إصدارها في وقت لاحق من هذا العام، فسوف تستكشف جوجل مصادر الإيرادات المحتملة.

ومن المتوقع أن تكلف النظارات الجديدة ما بين 250 إلى 600 دولار، وأن تكون متاحة بحلول نهاية هذا العام.

[Sources Include: New York Times & ZDNet]