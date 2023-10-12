Rewrite this title: جوجل تطلق Google Friend Connect API

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تطلق Google Friend Connect API

هل يتطلع المطورون والناشرون إلى تطبيق Google Friend Connect بشكل أعمق في موقع الويب الخاص بك أو تجربة الوسائط الاجتماعية؟ أطلقت جوجل للتو واجهة برمجة التطبيقات (API) أمس لخدمة Friend Connect والتي يجب أن تكون على علم بها.

على الرغم من أنه كان من السهل دائمًا إضافة ميزات اجتماعية إلى موقعك باستخدام Google Friend Connect، إلا أنها أصبحت أكثر مرونة مع تقديم واجهة برمجة تطبيقات Friend Connect. تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات هذه إمكانية الوصول إلى الميزات الأساسية لخدمة تواصل Google لاستخدامها على موقعك بطرق مثيرة للاهتمام.

تتيح لك خدمة Friend Connect إيقاظ وتعزيز المجتمع الذي يزور موقعك على الويب على الفور بطريقة سهلة (ما عليك سوى نسخ بعض التعليمات البرمجية ولصقها) وفتحها (نستخدم OpenID وOAuth وOpenSocial). إن الجمع بين السهولة والانفتاح يتيح لك ولزائريك التحكم الكامل في معلوماتك الاجتماعية وأنشطتك وعلاقاتك عبر الويب.

سواء كنت مالك موقع أو مطورًا، فإن واجهات برمجة تطبيقات Friend Connect الجديدة تقدم شيئًا لأي شخص مهتم بمساعدة الويب على أن يصبح أكثر اجتماعية: