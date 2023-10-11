Rewrite this title: جوجل تعرض إعلان قصص البحث خلال مباراة السوبر بول

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعرض إعلان قصص البحث خلال مباراة السوبر بول

لقد مرت ساعات قليلة قبل انطلاق بطولة Super Bowl XLIV ولكن بصرف النظر عن المباراة لاحقًا، يتطلع المشجعون أيضًا إلى الإعلانات التجارية التي سيتم بثها خلال الحدث الرائع. بعد كل شيء، يتطلب الأمر الكثير من المال للحصول على مكان لمدة 30 ثانية في هذا الحدث المرموق. وقد تنافست العلامات التجارية الكبرى فقط لبث إعلاناتها التجارية وتأييد منتجات العلامة التجارية، حتى أن البعض قام بتوظيف المشاهير للقيام بهذا العمل نيابةً عنهم.

وخمن من هي العلامة التجارية الأكثر توقعًا والتي يُشاع أنها ستبث إعلاناتها التجارية خلال Super Bowl؟ لا شيء سوى Google مع إعلان “قصص البحث” الخاص بهم. تم استخلاص هذا من قبل جون باتيل وهو ما تم تأكيده لاحقًا بواسطة إريك شميدت من Google عبر تغريدة تخبر الجميع بذلك، حيث من المؤكد أن الجحيم سوف يتجمد خلال تلك الفترة.

ومن المثير للاهتمام أن جون أشار أيضًا إلى أن Google لم تكن موجودة في قائمة أولئك الذين سيتم بث إعلاناتهم التجارية خلال Super Bowl. أو ربما يكون هذا كله جزءًا من مفاجأة تجعل الجحيم يتجمد حقًا؟

على أية حال، لأولئك منكم الذين يشاهدون Super Bowl الليلة، يرجى مشاركة معنا موضوع إعلان Google التجاري. أو أفضل، لورين يرجى تحديث هذا المنشور عندما تشاهد إعلان Google التجاري لأنني متأكد تمامًا من أنك تشاهد Super Bowl الليلة.

استمتعوا أيها الناس!