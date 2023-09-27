Rewrite this title: جوجل تعلن عن إعادة تصميم البحث باستخدام خوارزمية MUM

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن إعادة تصميم البحث باستخدام خوارزمية MUM

أعلنت Google أنه سيتم دمج MUM في بعض عمليات البحث على بحث Google. تخضع صفحة نتائج بحث Google لتغييرات ستقدم طرقًا جديدة لاكتشاف واستكشاف موضوعات لعمليات بحث معينة.

تتوسع هذه الطريقة الجديدة للبحث عن الطريقة القديمة للبحث عن الإجابات وتقدم طريقة أكثر سهولة لاستكشاف المواضيع.

ستقوم Google في الأشهر المقبلة بتوجيه المستخدمين إلى مسارات المواضيع في تجربة بحث مُعاد تصميمها لبعض عمليات البحث التي ستكون أكثر وضوحًا.

يبدو أن أحد هذه التغييرات قيد البحث بالفعل.

خوارزمية جوجل MUM

في وقت سابق من عام 2021، قدمت جوجل خوارزمية بحث جديدة يمكنها البحث عبر اللغات والصور للعثور على إجابات للأسئلة المعقدة.

تسمى هذه الخوارزمية MUM، وهي اختصار لـ Multitask Unified Model.

الميزة التي يستخدمها Google كثيرًا هي القدرة على البحث بالصور بدلاً من النص فقط.

أعلنت Google بالفعل عن دمج MUM في تطبيق Lens الخاص بها في الأشهر المقبلة.

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كيف سيغير Google MUM البحث

سيتم تقديم خوارزمية MUM في بحث Google وستؤدي إلى تغييرات جذرية في الفكرة الكاملة لما يعنيه البحث.

يبحث المستخدمون حاليًا عن الإجابات. لكن هذه الطريقة الجديدة للبحث ستساعد المستخدمين على استكشاف مهام أكثر تعقيدًا مع تقديم طريقة مختلفة تمامًا لتقديم الإجابات، خاصة مع الصور.

الهدف من هذه التغييرات هو جعل البحث أكثر سهولة.

إعادة تصميم بحث جوجل

وصفت جوجل هذا التغيير بأنه إعادة تصميم للبحث وهذا هو بالضبط ما هو عليه.

يأخذ هذا الإصدار الجديد من البحث ثلاث خطوات كبيرة بعيدًا عن محرك البحث القديم ذو الروابط الزرقاء العشرة.

تقوم MUM بتغيير البحث بثلاث طرق مهمة:

أشياء يجب معرفتها تكبير الموضوع نتائج البحث القابلة للتصفح بصريا

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ما هي الأشياء التي يجب أن تعرفها عن Google؟

تشتمل ميزة “” على Google MUM لفهم جميع الطرق التي يستكشف بها المستخدمون موضوعًا ما. يقدم Google مثالاً لعبارة الكلمة الرئيسية “.”

تلاحظ Google أن هناك أكثر من 350 موضوعًا مرتبطًا بهذه العبارة الرئيسية.

ستحدد الميزة “” “” الأكثر صلة أو شيوعًا التي يستخدمها المستخدمون في استكشاف هذا الموضوع وإظهار المزيد من محتوى موقع الويب المتعلق بذلك.

لذا بدلاً من انتظار قيام المستخدمين بإجراء عمليات بحث للمتابعة، سيتوقع بحث Google تلك المواضيع ذات الصلة ويعرض المحتوى.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها ميزة البحث الجديدة:

“على سبيل المثال، يمكننا تحديد أكثر من 350 موضوعًا يتعلق بالرسم بالأكريليك، ومساعدتك في العثور على المسار الصحيح الذي يجب اتباعه.”

فيديو رسوم متحركة لميزة “أشياء يجب معرفتها”.

استكشاف الموضوع في بحث جوجل

الميزة الجديدة الثانية يشار إليها باسم Topic Zoom. تتيح هذه الميزة للباحث الدخول والخروج من المواضيع ذات الصلة.

يمكن للباحث توسيع الموضوع أو تكبيره إلى موضوع فرعي أكثر تفصيلاً.

الاستكشاف البصري

الميزة الثالثة الجديدة لـ MUM هي الميزة التي يبدو أنها متاحة الآن في بحث Google.

يعد الاستكشاف البصري طريقة بصرية جديدة لاستكشاف موضوع ما.

لن تظهر هذه الميزة الجديدة لجميع عمليات البحث.

يقتصر على الباحثين حيث يكون نية المستخدم هو العثور على الإلهام.

يشرح جوجل ذلك على النحو التالي:

“تم تصميم صفحة النتائج المرئية الجديدة هذه لعمليات البحث التي تبحث عن الإلهام، مثل “أفكار تزيين عيد الهالوين” أو “أفكار الحدائق العمودية الداخلية”، ويمكنك تجربتها اليوم.”

كيف يعمل Google MUM وAI على تغيير البحث

يبدو أن طرق البحث الجديدة هذه مصممة لمساعدة الباحثين على اكتشاف المزيد من مواقع الويب والمزيد من صفحات الويب على الويب.

بدلاً من قصر المستخدمين على الروابط الزرقاء العشرة، تعمل Google على تسهيل الأمر على الباحثين لاستكشاف الموضوعات على العديد من مواقع الويب أكثر من طريقة الروابط الزرقاء العشرة القديمة.

يجب أن تكون هذه أخبارًا جيدة للناشرين.

كيف يمكنك تحسين محركات البحث لهذا؟ أظن أنه لن يتغير شيء من جانب Google فيما يتعلق بتحسين البحث.

قد يلزم إعادة النظر في الطريقة التقليدية لفعل الأشياء حيث يتم استخدام علامات العنوان والعناوين لإلقاء الكلمات الرئيسية ذات الزيارات العالية في نمط الكلمة الرئيسية 1 والكلمة الرئيسية 2 لتحسين محركات البحث، ولكن هذا هو الحال منذ عدة سنوات.

قد يكون من المفيد اتباع إرشادات Google فيما يتعلق بالعناوين والعناوين الرئيسية باستخدامها لوصف محتوى صفحة الويب وأقسام صفحة الويب فعليًا.

يعد جعل صفحة الويب سهلة الفهم إحدى السمات الأساسية لتحسين محركات البحث الجيدة.

الاقتباس

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