Rewrite this title: جوجل تعلن عن الإصدار 2.0 من البحث التجاري

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن الإصدار 2.0 من البحث التجاري

في الوقت المناسب لفصل الصيف، حيث من المحتمل أن يتسوق معظم الطلاب لشراء سلع الصيف الحار ولمساعدة مواقع البيع بالتجزئة على إعداد متاجرهم لموسم التسوق الصيفي، أطلقت Google للتو جوجل التجارة البحث 2.0. يوفر Commerce Search 2.0، المتوفر الآن لتجار التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تجربة أفضل عبر الإنترنت للمتسوقين مع تحكم أكبر وعائد استثمار أفضل لتجار التجزئة عبر الإنترنت.

يقدم Google Custom Search 2.0، الذي تم إطلاقه قبل ستة أشهر، حلاً للبحث في مواقع الويب على مستوى المؤسسات يتم استضافته في خوادم Google السحابية. وفقًا لـ Google، يقدم هذا الإصدار الجديد من Commerce Search التحسينات التالية:

المزيد من التخصيص التجاري : نقدم اليوم لوحة تحكم كاملة للتسويق، والتي تمنح التجار مزيدًا من التحكم في العروض الترويجية وقواعد التصنيف والتصفية. يستطيع الآن المسوقون وتجار المنتجات القيام بكل هذا بأنفسهم، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة. عناصر تحكم بديهية جديدة لمتاجر التجزئة، مثل العروض الترويجية المستندة إلى الوقت، وشريط التنقل المزود بالمرشحات، وقواعد تصنيف المنتجات البسيطة، تعني أنه يمكن إجراء التحسينات الموسمية بسرعة.

: نقدم اليوم لوحة تحكم كاملة للتسويق، والتي تمنح التجار مزيدًا من التحكم في العروض الترويجية وقواعد التصنيف والتصفية. يستطيع الآن المسوقون وتجار المنتجات القيام بكل هذا بأنفسهم، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة. عناصر تحكم بديهية جديدة لمتاجر التجزئة، مثل العروض الترويجية المستندة إلى الوقت، وشريط التنقل المزود بالمرشحات، وقواعد تصنيف المنتجات البسيطة، تعني أنه يمكن إجراء التحسينات الموسمية بسرعة. تجربة أفضل للمتسوقين: من خلال الإكمال التلقائي للاستعلام، يمكن لتجار التجزئة تقديم استعلامات شائعة للمتسوقين في الوقت الفعلي، أثناء الكتابة، دون أي تعليمات برمجية مخصصة. كما أصبح GCS أسرع وأكثر صلة من ذي قبل بفضل تحسينات جودة البحث. ونظرًا لاستضافتها في سحابة Google، يتم إرجاع نتائج البحث إلى المتسوقين في أقل من ثانية. لقد أضفنا أيضًا قواميس التدقيق الإملائي والمشتقات وخيارات المرادفات المخصصة الجديدة لجعل التسوق على موقع البيع بالتجزئة أمرًا سهلاً ودقيقًا مثل البحث على Google.com.

من خلال الإكمال التلقائي للاستعلام، يمكن لتجار التجزئة تقديم استعلامات شائعة للمتسوقين في الوقت الفعلي، أثناء الكتابة، دون أي تعليمات برمجية مخصصة. كما أصبح GCS أسرع وأكثر صلة من ذي قبل بفضل تحسينات جودة البحث. ونظرًا لاستضافتها في سحابة Google، يتم إرجاع نتائج البحث إلى المتسوقين في أقل من ثانية. لقد أضفنا أيضًا قواميس التدقيق الإملائي والمشتقات وخيارات المرادفات المخصصة الجديدة لجعل التسوق على موقع البيع بالتجزئة أمرًا سهلاً ودقيقًا مثل البحث على Google.com. تحسين التصفح والملاحة: يعتمد العديد من المتسوقين على شريط البحث الموجود على مواقع البيع بالتجزئة عندما يريدون إجراء عملية شراء، ولكن بعض الأشخاص يفضلون دائمًا التنقل عبر فئات مختلفة واكتشاف منتجات جديدة. الآن، يسمح Google Commerce Search للزائرين بالتسوق من خلال التصفح حول موقعك بالإضافة إلى البحث مباشرة عن المنتجات.

Google Commerce Search 2.0 هي خدمة مدفوعة. إذا كنت بائع تجزئة عبر الإنترنت وترغب في تنفيذه على موقعك، فسيكلفك ذلك 25000 دولار سنويًا.