Rewrite this title: جوجل تعلن عن تحديثات بحث الذكاء الاصطناعي – التحليل

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن تحديثات بحث الذكاء الاصطناعي – التحليل

أعلنت Google عن تغييرات عميقة من شأنها أن تؤثر على المواقع التي يصنفها Google في نتائج البحث. تؤثر بعض التغييرات على 10% من عمليات البحث، وبعضها يؤثر على 7%. يؤثر التغيير في كيفية استخدام BERT على ما يقرب من 100% من عمليات البحث بينما لم يؤثر في العام الماضي إلا على 10%.

بعض التحديثات قادمة بحلول نهاية العام. البعض الآخر موجود بالفعل في نتائج البحث.

من المرجح أن تؤدي العديد من تحسينات الخوارزمية المعلن عنها إلى مزيد من التنوع في نتائج البحث، وهو ما سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى تحسين محركات البحث (SEO) بعدة درجات. استمر في القراءة لمعرفة سبب حدوث ذلك.

Google BERT الآن يصل إلى 100% تقريبًا

أحد أكبر الاكتشافات هو أن Google تستخدم BERT في كل استعلام بحث تقريبًا.

BERT عبارة عن تقنية للتدريب المسبق على معالجة اللغة الطبيعية والتي تساعد Google على فهم الكلمات ضمن سياق الكلمات المحيطة. قالت Google إن BERT يساعد بحث Google على فهم القصد من استعلام البحث بشكل أفضل.

عندما تم الإعلان عن BERT، قيل أنه سيتم استخدامه في 10% من استعلامات البحث، خاصة في الأنواع الأطول من استعلامات البحث.

من الآن فصاعدا، سيؤثر BERT على أي استعلام بحث باللغة الإنجليزية تقريبًا.

وفقا لجوجل:

“يسعدنا اليوم أن نشارككم أن BERT يُستخدم الآن في كل استعلام باللغة الإنجليزية تقريبًا، مما يساعدك في الحصول على نتائج ذات جودة أعلى لأسئلتك.”

خوارزمية تهجئة جديدة

أعلنت Google أيضًا عن خوارزمية تهجئة تساعد Google على فهم الكلمات التي بها أخطاء إملائية بشكل أفضل. وقالت جوجل إن هذا هو أكبر تحسن في التهجئة منذ خمس سنوات.

ما يجعل خوارزمية التهجئة مثيرة للاهتمام هو أنها تساعد Google على فهم سياق الكلمات التي بها أخطاء إملائية.

مقاطع مفهرسة

يعد هذا تغييرًا مهمًا قد يؤدي إلى التأثير الأكثر وضوحًا على صفحات نتائج بحث Google (SERPs). يقوم Google الآن بفهرسة صفحة ويب، وليس فقط صفحة الويب نفسها.

لذلك، يمكن بشكل أساسي ترتيب المقاطع من صفحة الويب عند عرض استعلام بحث. تقول Google أن هذا سيؤثر على 7% من استعلامات البحث.

وقال إعلان جوجل أنهم “”

هناك عدة معانٍ لكلمة مفهرسة. يتم الزحف إلى معنى واحد ومعنى آخر هو وجود شيء ما في الفهرس. لذا يمكن أن يكون الإعلان مستخدماً تلك الكلمة المفهرسة بمعنى احتواء ذلك المقطع في الفهرس.

لقطة شاشة تعرض ترتيب Google لمقطع من صفحة ويب

لقطة شاشة لنتائج البحث قبل وبعد تظهر كيفية ترتيب Google للمقاطع من صفحة ويب بدلاً من صفحة الويب.

يمكّن هذا التحديث Google من عرض الصفحات التي تكون فيها الإجابة على الاستعلام متعمقة في المحتوى.

الممرات مثال مباشر على الهاتف المحمول

المثال الذي عرضته Google لم يكن موجودًا على بحث سطح المكتب. لكن المثال موجود على بحث Google للجوال ويظهر نتيجة بحث مختلفة.

لقطة شاشة لنتيجة صفحة ويب لخوارزمية الممرات مع النص المميز

عند تشخيص انخفاض عدد الزيارات، قد يكون من المفيد التحقق من الاختلافات بين الهاتف المحمول وسطح المكتب لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في نتائج البحث المتعلقة بهذه الخوارزمية. ربما تقوم صفحات SERP الخاصة بالأجهزة المحمولة الآن بتصنيف “مرور” المنافس في إصدار الأجهزة المحمولة لنتائج البحث.

وفقا لجوجل:

“لقد حققنا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في التصنيف، وأصبحنا الآن قادرين ليس فقط على فهرسة صفحات الويب، بل أيضًا المقاطع الفردية من الصفحات. ومن خلال الفهم الأفضل لمدى ملاءمة فقرات محددة، وليس فقط الصفحة بأكملها، يمكننا العثور على المعلومات التي تبحث عنها والتي تعتبر بمثابة إبرة في كومة قش.

وستعمل هذه التقنية على تحسين 7 بالمائة من استعلامات البحث عبر جميع اللغات أثناء طرحها عالميًا.

تقول جوجل إنه بدلاً من ترتيب صفحة ويب أوسع حول الموضوع، يمكن لجوجل الآن تصنيف مقطع معين لاستعلام بحث. يبدو أن هذا يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تصنيف صفحات الويب.

المواضيع الفرعية

وهذا مجال آخر قد يؤثر بشكل كبير على كيفية تصنيف استعلامات البحث لعبارات البحث العامة والواسعة. يمكن أن تعني استعلامات البحث واسعة النطاق، مثل “معدات التمارين المنزلية”، الكثير من الأشياء المختلفة لأشخاص مختلفين.

إن الأمر أشبه بمحاولة فهم ما يعنيه الأشخاص عندما يبحثون عن جاكوار: هل هي السيارة أم الحيوان أم فريق كرة القدم؟

سيُظهر هذا التحديث، الذي سيأتي بحلول نهاية عام 2020، تنوعًا أكبر في صفحات الويب لاستعلامات البحث الواسعة.

هذا أحد تغييرات نوع المقايضة، حيث يتم خلط الفائزين والخاسرين.

على سبيل المثال، فإن تصنيف المواضيع الفرعية سيجعل من الصعب تصنيف عبارات الكلمات الرئيسية ذات الحركة العالية.

ولكنه سيفيد الشركات التي تعمل على تحسين موضوعات فرعية محددة ولن تتاح لها الفرصة أبدًا للتصنيف حسب الموضوع الفرعي ذي عدد الزيارات الأعلى.

لذلك، إذا كنت تتنافس على موضوع واسع، فقد ترغب في التأكد من تحسين صفحات المواضيع الفرعية الخاصة بك بشكل جيد.

وإليك كيف يشرح جوجل ذلك:

“لقد قمنا بتطبيق شبكات عصبية لفهم الموضوعات الفرعية حول الاهتمام، مما يساعد على تقديم تنوع أكبر في المحتوى عندما تبحث عن شيء واسع النطاق.

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن “،” فيمكننا الآن فهم الموضوعات الفرعية ذات الصلة، مثل معدات الميزانية أو الاختيارات المتميزة أو أفكار المساحات الصغيرة، وإظهار نطاق أوسع من المحتوى لك في صفحة نتائج البحث. وسنبدأ في طرح هذا بحلول نهاية هذا العام.”

ستتأثر 10% من عمليات البحث بتغيير الفيديو

سيؤثر هذا التحديث على عشرة بالمائة من عمليات البحث. يمثل هذا تغييرًا كبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO) الذي يؤكد أهمية إضافة الفيديو إلى مزيج أنواع المحتوى التي ينتجها الناشرون.

يشبه هذا التغيير خوارزمية Passages الموضحة أعلاه، ويتم تطبيقه على مقاطع الفيديو فقط. تستخدم هذه التقنية الجديدة الذكاء الاصطناعي لفهم المقاطع المختلفة داخل مقاطع الفيديو.

بدلاً من ترتيب مقاطع الفيديو بأكملها التي تدور حول موضوع ما، سيقوم Google بتحليل مقاطع الفيديو وتعيين علامة لكل قسم لوصف موضوعه ثم إرسال الباحثين مباشرةً إلى أقسام الفيديو تلك.

سيؤثر هذا على نتائج SERP وربما إنتاج الفيديو والتخطيط للتأكد من سهولة فهم مقاطع الفيديو، قسمًا تلو الآخر.

وإليك كيف وصفها جوجل:

“باستخدام نهج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحنا الآن قادرين على فهم الدلالات العميقة لمقطع الفيديو وتحديد اللحظات الرئيسية تلقائيًا. ويتيح لنا ذلك وضع علامة على تلك اللحظات في الفيديو، حتى تتمكن من التنقل بينها مثل فصول الكتاب.

لقد بدأنا في اختبار هذه التقنية هذا العام، وبحلول نهاية عام 2020 نتوقع أن 10 بالمائة من عمليات البحث على Google ستستخدم هذه التقنية الجديدة.

مجموعات البيانات في البحث

وقد يؤثر ذلك على المواقع التي تعتمد على التصنيف للمعلومات الإحصائية والمواقع التي تبيع التقارير الإحصائية. يتجاوز هذا التغيير صفحات الويب ويعرض الإحصائيات مباشرة في نتيجة البحث كإجابة على سؤال.

إنها عبارة عن نتيجة بحث بدون نقرة ولكنها توفر أيضًا القدرة على اكتشاف الموضوع والبحث فيه بمزيد من التعمق.

وإليك كيف يشرح جوجل ذلك:

“في بعض الأحيان تكون أفضل نتيجة بحث هي إحصائية. ولكن في كثير من الأحيان تكون الإحصائيات مدفونة في مجموعات بيانات كبيرة ولا يسهل فهمها أو الوصول إليها عبر الإنترنت.

منذ عام 2018، نعمل على مشروع Data Commons، وهو عبارة عن قاعدة بيانات معرفية مفتوحة للبيانات الإحصائية… والآن نعمل على جعل هذه المعلومات أكثر سهولة وإفادة من خلال بحث Google.

تستخدم Google معالجة اللغة الطبيعية لفهم ما إذا كان استعلام البحث قد تم استيفاءه من خلال إحصائية ثم تسحبه من Data Commons لعرضه كإجابة بالإضافة إلى عرض معلومات سياقية إضافية لاستكشاف الموضوع بشكل أعمق.

هل سيكون تحسين محركات البحث (SEO) أكثر صعوبة؟

يبدو أن جميع التغييرات المذكورة أعلاه تؤثر على تحسين البحث، وخاصة الجزء المتعلق بترتيب المقاطع. هذا التغيير الوحيد، الذي يؤثر على 7% من استعلامات البحث، يخلق المزيد من المنافسة لأن المزيد من الصفحات مؤهلة للتصنيف الآن. علاوة على ذلك، لا يلزم تحسين هذه الصفحات لتتناسب مع العبارة الرئيسية أيضًا.

في كلمة رئيسية عقدت مؤخرًا في PubCon، كان جون مولر من Google واضحًا في توقعه بأن تحسين محركات البحث سيصبح أكثر صعوبة في المستقبل القريب. من المؤكد أن هذه الأخبار حول تصنيف بحث التحويل قد يكون لها هذا التأثير.

اقتباسات

الإعلان الرسمي عن تغييرات الذكاء الاصطناعي في جوجل:

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تشغيل Google أكثر فائدة

إعلان جوجل بيرت:

فهم عمليات البحث بشكل أفضل من أي وقت مضى