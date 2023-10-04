Rewrite this title: جوجل تعلن عن ظهور AMP في النتائج العضوية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن ظهور AMP في النتائج العضوية

يوجد أكثر من 150 مليون صفحة جوال مسرّعة (AMPs) في فهرس Google من 650 ألف نطاق فريد. لم يعثر الباحثون إلا على جزء صغير من صفحات AMP هذه، لأنه حتى الآن، كانت الطريقة الوحيدة لظهور صفحات AMP في نتائج البحث هي من خلال دائرة “أهم الأخبار”.

تكشف Google اليوم عن معاينة مبكرة لدعم AMP الموسع عبر صفحات نتائج البحث بأكملها. وهذا يعني أنك ستبدأ في رؤية صفحات AMP تظهر في الروابط الزرقاء إلى جانب الصفحات الأخرى التي ليست بتنسيق AMP. ستتمكن من معرفة الفرق لأنه سيتم تحديد AMPs بواسطة أيقونة البرق المألوفة.

هناك عرض توضيحي مباشر يمكنك تجربته بنفسك من خلال الانتقال إليه g.co/ampdemo. ضمن العرض التوضيحي، يمكنك محاولة البحث عن أي شيء تقريبًا لترى كيف يمكن لـ AMP توفير تجربة بحث وقراءة أسرع على ويب الهاتف المحمول.

تؤكد Google أن هذا ليس المقصود منه أن يؤدي إلى تغيير ترتيب المواقع. وسيظل ترتيب الصفحات كما هو معتاد في نتائج البحث، بينما يسلط Google الضوء على الصفحات التي توفر تجربة أسرع للمستخدم من البداية إلى النهاية.

إنها أيضًا فرصة للناشرين لعرض محتوى AMP الخاص بهم على عدد أكبر من الأشخاص. تمكن ناشرو الأخبار من شق طريق حول كيفية تأثير AMP HTML على السرعة على أجهزة الجوال، ويبدو الآن أن مواقع التجارة الإلكترونية هي التالية في الخط.

لدى موقع Ebay وحده ما يصل إلى 8 ملايين AMP، ولكن احتمالية ظهور صفحة منتج eBay في قائمة “أهم الأخبار” منخفضة للغاية. وينطبق الشيء نفسه على صفحات من Disney وGenius وReddit، وجميعها تتبنى AMP.

تم تصميم AMP في البداية لصناعة الأخبار، ويتم الآن نشرها من خلال مواقع التجارة الإلكترونية والترفيه والسفر ووصفات الطعام بما يصل إلى 4.2 مليون AMP أسبوعيًا.

سؤال وجواب الوقت

أي تغيير في نتائج البحث العضوية، بغض النظر عن تضمين AMP، لا بد أن يتبعه بضعة أسئلة أو أكثر. لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للتحدث معه ديفيد “بيز” بيسبريس, نائب الرئيس للبحث في جوجل، حول هذه التطورات الأخيرة في AMP.

أول شيء أردت معرفته هو، متى يمكننا أن نتوقع طرح هذا التحديث في نتائج البحث المباشرة لجميع المستخدمين؟. وبعبارات لا لبس فيها، قال بيسبريس إن الأمر كله يعتمد على التعليقات التي يتلقاها المطورون. تود Google أن يتم طرح هذا للجميع بسرعة معقولة.

هل سيتم الإلغاء التدريجي لدائرة AMP “أهم الأخبار” في أي وقت لصالح هذه الطريقة الجديدة لفهرسة AMP؟ يقول بيسبريس أن هذا غير مرجح إلى حد كبير. جوجل سعيدة جدًا بوجود الرف الدائري، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراء مقارنات في حالات استخدام معينة.

هل سيكون هناك أي عمل إضافي مطلوب من قبل المطورين؟ يقول Besbris إنه لا يوجد أي شيء آخر يطلبه مطورو الويب لفهرسة صفحات AMP في البحث العضوي، بشرط أن يكونوا قد اعتمدوا بالفعل تقنية AMP لمحتواهم.

مع العلم أن العديد من مالكي مواقع الويب ما زالوا غير متأكدين ما إذا كانوا سيستخدمون تقنية AMP أم لا، لا يسعني إلا أن أغتنم الفرصة لسؤال Besbris ما هي النصيحة التي يقدمها لأصحاب المواقع الذين ما زالوا على الحياد.

رسالة بيسبريس إلى أصحاب المواقع هي أنه ينبغي عليهم ذلك ركز على إنشاء محتوى رائع بصوت فريد بغض النظر عن كيفية نشره. من المهم أيضًا تحسين سرعة موقعك بطرق أخرى غير AMP، ولكن AMP يعد حلاً رائعًا جاهزًا إذا كنت تريد فقط الحصول على محتوى سريع للغاية.

لم يكن هذا وقتًا أفضل من أي وقت مضى لأن تكون ناشرًا لصفحات AMP، لأن Google ستبدأ الآن في إرسال الزيارات إلى صفحات AMP من خلال نتائج البحث العضوية ذات الروابط الزرقاء.

عندما يتعلق الأمر بمستقبل AMP، فإن جميع المقاييس آخذة في النمو وجوجل مستعدة لاعتمادها عالميًا. ونظرًا لمدى زيادة اعتماد AMP في وقت قصير، تتوقع Google أن يتم طرحه في جميع المواقع قريبًا. تتمثل مهمة Google في الاستمرار في جعل الويب أسرع فأسرع بمرور الوقت.

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