Rewrite this title: جوجل تعلن عن ما فوقFold تغيير الخوارزمية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن ما فوقFold تغيير الخوارزمية

كم منا عرف منذ عدد السنوات أن Google تهتم بتجربة المستخدم (بغض النظر عما قد يقوله الآخرون عكس ذلك)؟ في وقت سابق من هذا العام، في أحد العروض التقديمية التي قدمتها في المؤتمر، قمت بصياغة الأمر بهذه الطريقة: “إن تحسين محركات البحث يدور حول فهم تجربة المستخدم كما تظهر من خلال خوارزميات البحث”.

حسنًا، اتخذت Google اليوم خطوة أخرى في هذا الاتجاه. لقد حصلت على تغريدة بعد ظهر هذا اليوم من Jill Whalen بخصوص إعلان Google اليوم أنهم قاموا بتغيير خوارزميتهم التي تستهدف على وجه التحديد مشكلات تجربة المستخدم في الجزء العلوي.

بقدر ما كنت أركز على عمل العميل، بينما كنت في نفس الوقت مشتتًا بسبب سفح الثلج الذي ألقينا به في حضننا بالأمس، والأخبار المحزنة في وقت سابق من اليوم أن بطلة Freestyle للتزلج وWinter X Games وقدوتها سارة بيرك وافته المنية هذا الصباح عندما كنت في التاسعة والعشرين من عمري، جذبت تغريدة جيل انتباهي على الفور لأن “تخطيط الصفحة” في عالم تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول تجربة المستخدم (UX). لذلك كنت أعلم أن هذا سيكون تغييرًا مهمًا تعلم حول.

جوجل تغيير الخوارزمية باختصار

ما وصفه مات كاتس هو في الأساس ما يلي (تم تفسيره من خلال فهمي الخاص): إذا قمت بتلطيخ موقعك في الجزء العلوي من الصفحة بالكثير من التلوث بحيث يواجه زوار الموقع صعوبة في الوصول مباشرة إلى المحتوى الذي تشير إليه نتيجة بحث تلك الصفحة، فإن Google ستتجه الآن للحصول على مزيد من الانزعاج. لأن المستخدمين يشعرون بالانزعاج. وبينما ينزعج المستخدمون على المستوى العاطفي، فإن انزعاج Google هو أمر خوارزمي – مما يعني أن موقعك سيشعر بغضب Google.

لعبة الكسر الصغير

وكما هو معتاد في Google، يقول مات في المقالة إن هذا التغيير بسيط حقًا – حيث يجب أن يؤثر فقط على حوالي 1 بالمائة من جميع عمليات البحث على مستوى العالم. وهذا بالطبع يقود الكثير من الناس إلى التفكير “رائع – يمكنني تجاهل هذا أيضًا …”

إلا أن هذا خطأ كبير. كلها شائعة جدًا في صناعتنا. ومع إجراء مليارات ومليارات من عمليات البحث، هناك عدد هائل من عمليات البحث المتأثرة. وبالنظر إلى كيفية مقارنة التأثير “الحقيقي” لـ “غير المقدم” بادعاءات Google الأولية، يحتاج الناس حقًا إلى الاهتمام هنا. نظرًا لأن هذا شيء يمكنك الرد عليه ومعالجته بسهولة أكبر بكثير من التعويض عن الضربة “غير المقدمة” التي ربما تعرضت لها أو مواقع عملائك.

قم بإصلاحه ثم الارتداد (في عدة أسابيع)



يتابع مات قائلاً إنه إذا أصلحت المشكلة،

ستعكس خوارزمية تخطيط الصفحة التغييرات تلقائيًا أثناء إعادة الزحف ومعالجة ما يكفي من الصفحات من موقعك لتقييم التغييرات.

وبطريقة إخلاء المسؤولية الحقيقية، يخبرنا مات:

تعتمد المدة التي سيستغرقها ذلك على عدة عوامل، بما في ذلك عدد الصفحات على موقعك ومدى كفاءة Googlebot في الزحف إلى المحتوى. في موقع الويب النموذجي، قد يستغرق Googlebot عدة أسابيع للزحف إلى عدد كافٍ من الصفحات ومعالجتها لتعكس تغييرات التخطيط على الموقع.

وهذا شيء آخر يحتاج الناس إلى الاهتمام به. “عدة أسابيع…” لأنك لا تحتاج فقط إلى تخمين حدوث انخفاض بسبب هذا (ماذا لو لم يتم الزحف إلى موقعك اليوم، وبالتالي لا يبدو أنه قد تعرض لهذا التغيير المحدد؟)، ولكن وبعد ذلك، إذا قمت بإجراء مثل هذه التغييرات، فستحتاج إلى الجلوس والانتظار. ونأمل، كما هو الحال دائمًا، في صناعتنا، أن تكون التغييرات التي تعتقد أنك بحاجة إلى إجرائها، هي التغييرات الصحيحة – فيما يتعلق بإرضاء خوارزمية تخطيط صفحة Google. 🙂

المقاومة غير مجدية

على أية حال، ما أستفيده من إعلان اليوم أكثر من أي شيء آخر هو:

إذا كنت تريد النجاح في تحسين محركات البحث على أعلى المستويات، وإذا لم تكن قد تعلمت بالفعل مفاهيم تجربة المستخدم، أو كيف يمكن تفسير تجربة المستخدم من خلال عدسات خوارزميات محرك البحث، فهذا هو نداء التنبيه الخاص بك.

سيكون من الحكمة تثقيف نفسك في أقرب وقت ممكن. إذا كنت ترغب في الحصول على بداية سريعة في معرفتك بتجربة المستخدم، فإنني أوصيك بشدة بالمتابعة والبدء في قراءة أي شيء كيم كراوس بيرج تقوم بالتغريد أو الكتابة أو المشاركة بطريقة أخرى – إنها واحدة من أفضل الأشخاص في مجال تجربة المستخدم في صناعتنا.

ومن أجل الخير أيها الناس، يرجى الخروج من رؤوسكم لفترة كافية للدخول إلى عقول المستخدمين (ومستخدمي عميلك). وفكر في كيفية رد فعلهم عندما يصلون إلى صفحة على موقعك أو موقع عميلك. الجميع سيكون أفضل لذلك.

تحديث 20 يناير

في المقابلة، تطرقوا إلى فكرة أن المقيم ينظر بالتأكيد إلى التخطيط.

عند النظر إلى التصميم والتخطيط، هل تتغير معاييرك بناءً على نوع الموقع الذي تبحث عنه؟ على سبيل المثال، من المتوقع أن تتمتع صفحة ويب على موقع علامة تجارية كبيرة بتصميم أكثر احترافية من بعض مواقع الأعمال الصغيرة.

كما قلت من قبل، يتعلق الأمر بالتخطيط أكثر من التصميم الفعلي. سيتم تصنيف الشركة ذات التصميم البسيط مثل الشركة الكبيرة ذات التصميم الاحترافي طالما أن المعلومات واضحة ومقدمة بطريقة يسهل فهمها. لإعطائك مثالاً، الصفحة التي يمكنك من خلالها معرفة المحتوى الرئيسي مع الإعلانات التي تأخذ الصفحة الثانية في التصميم، ستحصل على تقييم عالٍ. الصفحة التي يتم فيها الخلط بين الإعلانات والمحتوى الرئيسي، حيث لا يمكنك التمييز بين المحتوى والإعلانات، ستحصل على تقييم منخفض.

لا يوجد شيء في المقابلة يتعلق بما يدفع Google إلى تعيين موقع للمقيم. ومع ذلك، فمن المنطقي تمامًا بالنسبة لي أن البشر على نطاق واسع كانوا على الأرجح مشاركين في تحديد العوامل التي تدخل في هذا التغيير الأخير.