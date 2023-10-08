Rewrite this title: جوجل تعلن عن مساهمة اقتصادية بقيمة 64 مليار دولار للشركات

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن مساهمة اقتصادية بقيمة 64 مليار دولار للشركات

ستخصص Google بعض الوقت للاحتفال بأسبوع الأعمال الصغيرة (هذا الأسبوع)، والذي قد يبدو غريبًا بعض الشيء للوهلة الأولى. بعد كل شيء، فإن الشركة ضخمة جدًا لدرجة أن كل ما يحاولون القيام به (وكل شركة صغيرة بملايين الدولارات يشترونها دون سابق إنذار) يبدو أنه يؤدي إلى أمر قضائي فيدرالي. لكن جوجل تعتقد أنها قدمت مساهمة محددة إلى حد ما للصغار: تأثير قدره 64 مليار دولار في عام 2010، على وجه الدقة.

يأتي هذا الرقم من تقديرات لما تكسبه المواقع (أو النشاط الاقتصادي الأكثر عمومية الذي تراه المنظمات غير الربحية) بناءً على إنفاقها في AdWords. مقابل كل دولار يتم إنفاقه، كما تدعي جوجل، يرى الموقع 8 دولارات في النشاط الاقتصادي من خلال Google AdWords أو بحث Google. وتضرب الشركة مثالاً محددًا في شركة Everblue، التي أسسها اثنان من المحاربين القدامى وصديق من رجال الأعمال الذين أرادوا مساعدة الولايات المتحدة على أن تصبح أكثر استقلالية في مجال الطاقة من خلال استخدام ممارسات معمارية أكثر استدامة. وباستخدام AdWords، تمكنت شركة Everblue من مضاعفة حجمها أربع مرات.

وربما الأهم من ذلك هو أن أرقام جوجل هذا العام أعلى بنسبة 18% مما كانت عليه في العام الماضي، مما يشير إلى زيادة كبيرة في إجمالي الإعلانات والربحية لأولئك الذين يعلنون. تم إنشاء موقع ويب كامل يشرح التفاصيل ويقدم الأمثلة ويفتخر به google.com/economyimpact.

[via the Official Google Blog]