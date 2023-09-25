Rewrite this title: جوجل تعلن عن 5 تغييرات قادمة إلى بحث الجوال

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن 5 تغييرات قادمة إلى بحث الجوال

في مؤتمر Google Search On الذي عقد اليوم، أعلنت الشركة أنها ستطرح خمسة تغييرات مهمة في كيفية بحث الأشخاص على الهاتف المحمول.

بدءًا من اليوم في تطبيق Google لنظام التشغيل iOS، ستشاهد اختصارات لمختلف الإجراءات التي يمكنك تنفيذها غير ذلك الكتابة في استعلام البحث التقليدي.

في الأشهر المقبلة، ستقوم Google بترقية شريط بحث الهاتف المحمول بميزات ستساعد المستخدمين في العثور على نتائج أكثر صلة.

إن الطريقة التي يعرض بها Google النتائج على الهاتف المحمول على وشك التغيير، حيث ستصبح أكثر وضوحًا مع التركيز بشكل أكبر على الصور والفيديو.

إليك المزيد من المعلومات حول التحديثات التي سيتم طرحها اليوم وفي المستقبل القريب.

1. اختصارات بحث جوجل

هناك طرق عديدة للبحث في Google بخلاف كتابة استعلام نصي.

يمكنك العثور على المنتجات عن طريق تحميل لقطات الشاشة، أو ترجمة النص باستخدام Google Lens، أو حتى العثور على الأغاني عن طريق طنين الميكروفون.

الآن، في تطبيق Google لنظام التشغيل iOS، ستكون جميع الطرق المتقدمة للبحث في Google أكثر وضوحًا من خلال الاختصارات القابلة للنقر.

انظر المثال أدناه لما تبدو عليه:

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

2. النتائج في شريط البحث

تعمل Google على جعل عملية العثور على الأشياء في بحث الهاتف المحمول أسرع من خلال عرض روابط للنتائج في شريط البحث.

عندما تبدأ في الكتابة، سيبدأ Google في تعبئة النتائج قبل إرسال الاستعلام

في المثال أدناه، يمكنك مشاهدة Google وهو يعرض رابطًا لصفحة الموقع في شريط البحث:

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

ومن المقرر طرح هذه الميزة في الأشهر المقبلة.

3. تحسينات الاستعلام المحسنة

تعمل Google على تسهيل العثور على النتائج الأكثر صلة من خلال عرض مجموعة متنوعة من تحسينات الاستعلام.

أثناء كتابة استعلام في شريط بحث الهاتف المحمول، سيقدم لك Google أفكارًا لجعل سؤالك أكثر تحديدًا.

في المثال أدناه، يمكنك رؤية Google يقترح طرقًا مختلفة للتوسع في طلب البحث “أفضل مدن المكسيك”:

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

4. قصص الويب من Google

تعمل Google على جعل البحث عبر الهاتف المحمول أكثر وضوحًا من خلال التكامل الأعمق لقصص الويب من Google

تنص جوجل في إعلان:

“ولذلك فإننا أيضًا نسهل استكشاف موضوع ما من خلال تسليط الضوء على المعلومات الأكثر صلة وإفادة، بما في ذلك المحتوى المقدم من المبدعين على الويب المفتوح. بالنسبة لموضوعات مثل المدن، قد ترى قصصًا مرئية ومقاطع فيديو قصيرة من الأشخاص الذين زاروها، ونصائح حول كيفية استكشاف المدينة، والأشياء التي يمكنك القيام بها، وكيفية الوصول إلى هناك وجوانب مهمة أخرى قد ترغب في معرفتها أثناء التخطيط لرحلاتك “.

فيما يلي مثال على الشكل الذي سيبدو عليه التخطيط الجديد.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

تبدو الطريقة التي يتم بها عرض المحتوى وكأنها أدوات iOS.

يمكنك النقر على القصة لفتحها في وضع ملء الشاشة.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

5. الجمع بين النصوص والصور والفيديو

تعمل Google على تحويل صفحات نتائج بحث الهاتف المحمول إلى خلاصة لا نهاية لها من الاكتشافات.

لن تضطر بعد الآن إلى التبديل بين علامات التبويب “الويب” و”الصور” و”الفيديو”، حيث سيعرض Google كل ذلك على الصفحة الأولى.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

يصف جوجل هذا المزيج من النصوص والصور والفيديو في نفس الصفحة بأنه “إعادة تصور” للطريقة التي يقدم بها نتائج البحث:

“نحن أيضًا نعيد تصور الطريقة التي نعرض بها النتائج لتعكس بشكل أفضل الطرق التي يستكشف بها الأشخاص المواضيع. سترى المحتوى الأكثر صلة، من مجموعة متنوعة من المصادر، بغض النظر عن التنسيق الذي تأتي به المعلومات – سواء كان ذلك نصًا أو صورًا أو فيديو.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك خيار مواصلة التمرير لاستكشاف الاستعلامات ذات الصلة.

يوضح المثال أدناه الجزء السفلي من صفحة البحث حيث يمكنك اختيار الحصول على المزيد من النتائج لاستعلامك من خلال النقر على “المزيد من نتائج البحث”. أو يمكنك استكشاف الاستعلام “المواقع التاريخية في أواكساكا” عن طريق التمرير عموديًا.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/search-on-2022-announcements/، أيلول (سبتمبر) 2022.

سيتم طرح هذه الطرق الجديدة لاستكشاف المعلومات في بحث الهاتف المحمول في الأشهر القليلة المقبلة.

مصدر: جوجل

صورة مميزة: ثاسبول سانغسي / شترستوك