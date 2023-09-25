Rewrite this title: جوجل تعلن عن 7 تحديثات للبحث المحلي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعلن عن 7 تحديثات للبحث المحلي

في مؤتمر Google Search On السنوي، أعلنت الشركة عن سبع ميزات وتحديثات جديدة للبحث المحلي.

ستعمل هذه التحديثات على تحسين كيفية استكشاف الأشخاص للأحياء والأنشطة التجارية والمطاعم بشكل كبير في بحث Google.

تتضمن تغييرات البحث المحلي التي سيتم طرحها قريبًا ما يلي:

البحث عن المطاعم حسب الطبق اكتشف تخصصات المطعم مزيد من الدعم للقوائم الرقمية تحسينات على العرض المباشر لخرائط Google مناظر جوية للمعالم الشهيرة عرض غامرة الشيكات الحيوية في الحي

اقرأ جميع التفاصيل حول هذه التحديثات في الأقسام أدناه.

1. البحث عن المطاعم حسب الطبق

تعمل Google على ترقية إمكانات البحث عن المطاعم لديها مع القدرة على العثور على الأماكن المحلية التي تقدم طبقًا معينًا.

وستسمح لك تجربة البحث الجديدة بإدخال استعلام مثل “فطائر الحساء القريبة مني”، وستعيد جوجل قائمة بالمطاعم التي تقدم ذلك.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/food-restaurant-search/، أيلول (سبتمبر) 2022.

يمكنك أن تصبح أكثر تحديدًا باستخدام مرشحات الأطباق النباتية والأطباق الحارة والمزيد.

2. اكتشف تخصصات المطعم

تتمتع المطاعم المحلية عادةً بجودة فريدة معروفة بها في المجتمع.

قد يكون تحديد الجودة في بحث Google أمرًا صعبًا لأن تصنيفات النجوم لا تحكي القصة بأكملها.

قريبًا، ستساعد Google الباحثين على معاينة المطاعم وتقييمها لفهم ما يجعلها فريدة من نوعها بشكل أفضل.

فيما يلي مثال لقائمة مطعم محلي مع تمييز عبارة “يقول الناس” في الجزء العلوي من الشاشة.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/food-restaurant-search/، أيلول (سبتمبر) 2022.

تستخدم Google التعلم الآلي لتحليل الصور والمراجعات للعثور على ما يجعل المكان مميزًا.

3. مزيد من الدعم للقوائم الرقمية

تعمل Google على توسيع تغطيتها للقوائم الرقمية مع تعزيزها بصور غنية وتحديثها بشكل موثوق.

في منشور بالمدونة، تشرح جوجل كيف يمكنها إضافة المزيد من القوائم الرقمية دون أي عمل إضافي مطلوب من أصحاب المطاعم:

“نحن نجمع معلومات القائمة المقدمة من الأشخاص والتجار، والموجودة على مواقع المطاعم التي تستخدم معايير مفتوحة لمشاركة البيانات. وللقيام بذلك، نستخدم أحدث تقنيات فهم الصور واللغة، بما في ذلك نموذجنا الموحد متعدد المهام.

وتقول جوجل إنها ستعرض الأطباق الأكثر شعبية وتطرح خيارات غذائية مختلفة، بما في ذلك الأطعمة النباتية والنباتية.

لقطة شاشة من: blog.google/products/search/food-restaurant-search/، أيلول (سبتمبر) 2022.

4. تحسينات على العرض المباشر في خرائط جوجل

تعمل شركة جوجل على ترقية ميزة قدمتها قبل ثلاث سنوات تسمى Live View، والتي تتيح لك التنقل في الاتجاهات أثناء النظر من خلال عدسة الكاميرا الخاصة بكاميرا هاتفك.

بالإضافة إلى التنقل من مكان إلى آخر، ستتمكن قريبًا من البحث عن الأشياء في المنطقة المجاورة لك مباشرةً.

تشارك Google مثالاً لاستخدام Live View للعثور على ماكينة صراف آلي على مسافة قريبة من مكان وقوف الشخص:

لقطة شاشة من: blog.google/products/maps/4-new-updates-maps-searchon-2022/، أيلول (سبتمبر) 2022.

“لنفترض أنك متوجه إلى سوق خارجي وتحتاج إلى سحب النقود. من خلال البحث باستخدام Live View، ما عليك سوى رفع هاتفك للبحث عن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في المنطقة ورؤيتها على الفور. يمكنك أيضًا اكتشاف أماكن مختلفة، بما في ذلك المقاهي ومحلات البقالة ومحطات النقل. سنعرض لك ساعات العمل ومدى انشغال المكان، ويمكنك النقر على أي موقع لعرض المزيد من التفاصيل، مثل الخدمات التي يقدمها محل الحلاقة الموجود في الشارع.

سيبدأ طرح ميزة البحث باستخدام العرض المباشر خلال الأشهر المقبلة في لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وباريس وطوكيو.

5. مناظر جوية للمعالم

يتوفر حاليًا لدى Google أكثر من 250 صورة جوية واقعية للمعالم العالمية.

لقطة شاشة من: blog.google/products/maps/4-new-updates-maps-searchon-2022/، أيلول (سبتمبر) 2022.

لا يقوم Google بإدراج جميع المعالم ذات المناظر الجوية، بخلاف القول إنها “تغطي كل شيء من برج طوكيو إلى الأكروبوليس”.

6. عرض غامر

سيسمح لك العرض الغامر بتجاوز التجوّل الافتراضي بتجربة تأخذك داخل المباني والمؤسسات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيُظهر لك العرض الغامر مدى انشغال المكان وكيف سيكون الطقس في تاريخ ووقت محددين.

لقطة شاشة من: blog.google/products/maps/4-new-updates-maps-searchon-2022/، أيلول (سبتمبر) 2022.

سيتم طرح ميزة العرض الغامر خلال الأشهر المقبلة في لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو على نظامي التشغيل Android وiOS.

7. فيبي تحقق من الحي

ستمنحك ميزة “أجواء الحي” الجديدة في خرائط Google إحساسًا بالحي قبل زيارتك.

ستسلط Google الضوء على ما هو جديد، وما هي الجواهر المحلية، وما يستحق الاستكشاف.

ستظهر الصور والمعلومات المفيدة من مجتمع خرائط Google على الخريطة أثناء تصفح الحي.

لقطة شاشة من: blog.google/products/maps/4-new-updates-maps-searchon-2022/، أيلول (سبتمبر) 2022.

تقول جوجل إنها تستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والمعلومات المقدمة من المستخدم لتشغيل ميزة الحي، والتي يبدأ طرحها عالميًا في الأشهر المقبلة على نظامي التشغيل Android وiOS.

مصدر: جوجل (1, 2, 3)