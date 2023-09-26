Rewrite this title: جوجل تعمل على تحسين نتائج البحث لاستعلامات “الصفقات”.

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعمل على تحسين نتائج البحث لاستعلامات “الصفقات”.

يعرض Google الآن مجموعة جديدة من نتائج البحث عندما يبحث الأشخاص عن الصفقات.

ستؤدي عمليات البحث باستخدام كلمات مثل “الصفقات” و”الجمعة السوداء” إلى ظهور خلاصة مخصصة للمنتجات المخفضة في Google Shopping.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى الموجز الجديد في أي وقت من علامة التبويب “التسوق” دون استعلام محدد.

جميع المنتجات في Google Shopping التي تحمل شارة “الصفقات” مؤهلة للظهور في الخلاصة.

من خلال هذا التحديث، تطرح Google طرقًا جديدة للتجار لقياس أداء الصفقات، إلى جانب عمليات التكامل الجديدة مع Shopify وWooCommerce.

إليك المزيد حول التغييرات التي تم إجراؤها على بحث Google وShopping المتوفرة الآن.

عروض Google Shopping في نتائج البحث

لقطة شاشة من support.google.com/google-ads، تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

يمكن للتجار استهداف المتسوقين الباحثين عن صفقات عن طريق إضافة شارة الصفقات إلى المنتجات المؤهلة.

يمكنك معرفة أي من منتجاتك مؤهلة للحصول على شارة الصفقات في علامة تبويب المنتج داخل Google Merchant Center.

العروض الترويجية والمبيعات وانخفاضات الأسعار كلها مؤهلة للعرض في الخلاصة الجديدة.

تقول Google إنها ستختار المنتج الذي سيتم تسليط الضوء عليه بناءً على “جاذبية العرض والخصم”.

لا يبدو أنه يمكنك خصم عنصر باهظ الثمن بمقدار خمسة دولارات، ووضع شارة الصفقات عليه، وتوقع الحصول على قدر كبير من الظهور.

تريد Google تسليط الضوء على الصفقات الكبيرة وانخفاضات الأسعار التنافسية التي تقدم قيمة حقيقية للعملاء.

قياس أداء الصفقات

يمكن للتجار تتبع أداء المنتجات باستخدام شارة الصفقات في لوحة التحكم المحدثة في Google Merchant Center.

يتم تقسيم الأداء حسب مرات الظهور والنقرات ونسبة النقر إلى الظهور.

لقطة شاشة من support.google.com/google-ads، تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

يمكن تقسيم البيانات حسب نوع العرض الترويجي والمنتج والعلامة التجارية والفئة.

باستخدام هذه المعلومات، يمكن للتجار التعرف بسهولة على عروضهم الترويجية الأفضل أداءً، وأنواع الصفقات التي تؤدي إلى أكبر عدد من التحويلات، والفئات التي تحقق أفضل أداء عند البيع.

التكامل مع Shopify وWooCommerce

يمكن الآن لتجار التجزئة الذين يستخدمون Shopify أو WooCommerce عرض صفقاتهم الحالية عبر أسطح Google.

يتيح التحديث الذي سيتم طرحه في الشهر المقبل للشركات التي تستخدم قناة Google الخاصة بـ Shopify وقوائم Google والإعلانات الخاصة بـ WooCommerce عرض الصفقات ضمن بحث Google وعلامة التبويب Shopping.

يمكن مزامنة العروض الترويجية الجديدة والحالية مع المنتجات المدرجة على Google مباشرة من لوحة تحكم المتجر.

مصدر: مساعدة إعلانات جوجل