Rewrite this title: جوجل تفتح Apps Marketplace للشركات

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تفتح Apps Marketplace للشركات

أتذكر إلى حد كبير عندما بدأت المحادثات حول إطلاق Google لمتجرها الخاص لتطبيقات الويب تنتشر من قبل. لكن جوجل ظلت صامتة بشأن هذا الأمر حتى الآن. تم إطلاق Google Apps Marketplace وهو الآن مفتوح للأعمال.

إذن ما هو كل هذا حقًا؟ بحسب ال مدونة جوجل الرسمية، ال سوق تطبيقات جوجل هو متجر جديد على الإنترنت لتطبيقات الأعمال المتكاملة. سيسمح لعملاء Google Apps باكتشاف ونشر وإدارة التطبيقات السحابية التي يمكن دمجها بسهولة مع Google Apps. التطبيقات المتوفرة حاليًا في Marketplace هي تطبيقات قابلة للتثبيت وسهلة بسبب تسجيل الدخول الموحد والتنقل الشامل والتكامل مع بيانات المجال.

يضم Apps Marketplace حاليًا أكثر من 50 شركة تبيع تطبيقات مثل إحدس الرواتب عبر الإنترنت, Manymoon, اتصال الخدمات الاحترافية (PS Connect), استوديو جيرا من بين تطبيقات الأعمال التجارية الأخرى عبر الإنترنت.

بمجرد تثبيت أي من هذه التطبيقات على نطاق الشركة، فإنها ستعمل مثل تطبيقات Google الأصلية ويمكنها التفاعل مع بيانات التقويم والبريد الإلكتروني والمستندات وجهات الاتصال. يمكن إدارة هذه التطبيقات من خلال لوحة تحكم Google Apps بواسطة مشرف الويب بالمؤسسة ويمكن فتحها بواسطة موظفي الشركة داخل Google Apps.

بالطبع، تدعم هذه التطبيقات تكامل OpenID أو تسجيل الدخول الموحد. لذلك لا يتعين عليك تسجيل الدخول عدة مرات فقط لاستخدام التطبيقات الفردية.