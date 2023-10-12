Rewrite this title: جوجل تفوز بجلسة استماع حول الكلمات الرئيسية المحمية في الاتحاد الأوروبي في البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تفوز بجلسة استماع حول الكلمات الرئيسية المحمية في الاتحاد الأوروبي في البحث

لقد سجلت جوجل هدفاً واحداً ضد عدوها القديم؛ LVMH Luis Vuitton Moet Hennessy، بشأن قضية رفعها الأخير بشأن انتهاك Google لـ قانون العلامات التجارية الأوروبي حيث تواصل السماح للمعلنين باستخدام ما يسمى بـ “الكلمات الرئيسية المحمية”.

وفي جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة الاتحاد الأوروبي، أبلغ المحامي العام لويس ميغيل بوياريس بيسوا مادورو محكمة العدل الأوروبية بأن شركة Google لا تنتهك قانون العلامات التجارية للاتحاد الأوروبي.

ويعتقد السيد مادورو أيضًا أن استخدام Google للكلمات الرئيسية المحمية لتقديم روابط لمنتجات معينة لن يربك العملاء.

“من المهم عدم السماح للغرض المشروع المتمثل في منع بعض انتهاكات العلامات التجارية بأن يؤدي إلى حظر جميع استخدامات العلامات التجارية. ونظرًا لأن الاستخدام من جانب Google لا يتضمن سلعًا أو خدمات متطابقة أو مشابهة، فمن حيث المبدأ لا يمكن أن يكون هناك خطر حدوث ارتباك من جانب المستهلكين.”

وبينما قد يكون السيد مادورو قد حكم لصالح جوجل فيما يتعلق بمسألة الكلمات الرئيسية المحمية، يبدو أن جوجل لن تحصل على كل ما تريده. لسبب واحد، قال مادورو إن جوجل ليس لها الحق في استدعاء قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحميها من المسؤولية ما لم يتم إخطارها بانتهاك محتمل لسياسة العلامات التجارية.

توقع أن تضيء حملات PPC المستهدفة في الاتحاد الأوروبي اليوم مثل آلة الكرة والدبابيس المجنونة بعد هذا الإعلان!