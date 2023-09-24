Rewrite this title: جوجل تقدم أبحاث خوارزمية التصنيف TW-BERT

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقدم أبحاث خوارزمية التصنيف TW-BERT

أعلنت Google عن إطار تصنيف رائع يسمى Term Weighting BERT (TW-BERT) والذي يعمل على تحسين نتائج البحث ويسهل نشره في أنظمة التصنيف الحالية.

على الرغم من أن Google لم تؤكد أنها تستخدم TW-BERT، إلا أن هذا الإطار الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا يعمل على تحسين عمليات التصنيف في جميع المجالات، بما في ذلك توسيع الاستعلام. كما أنه سهل النشر، وهو ما يجعل استخدامه أكثر احتمالاً في رأيي.

لدى TW-BERT العديد من المؤلفين المشاركين، من بينهم مارك ناجورك، عالم أبحاث متميز في Google DeepMind ومدير أول سابق لهندسة الأبحاث في Google Research.

وقد شارك في تأليف العديد من الأوراق البحثية حول موضوعات تتعلق بعمليات التصنيف، والعديد من المجالات الأخرى.

من بين الأوراق تم إدراج مارك ناجورك كمؤلف مشارك:

حول تحسين مقاييس Top-K لنماذج التصنيف العصبي – 2022

نماذج اللغة الديناميكية للمحتوى المتطور باستمرار – 2021

إعادة النظر في البحث: إخراج خبراء المجال من الهواة – 2021

تحويل الميزة لنماذج التصنيف العصبي – 2020

التعلم من أجل التصنيف مع BERT في تصنيف TF – 2020

مطابقة النص الدلالي للمستندات الطويلة – 2019

تصنيف TF: مكتبة TensorFlow قابلة للتطوير للتعلم حسب التصنيف – 2018

إطار عمل LambdaLoss لتحسين ترتيب المقاييس – 2018

تعلم التصنيف مع تحيز الاختيار في البحث الشخصي – 2016

ما هو TW-BERT؟

TW-BERT هو إطار تصنيف يقوم بتعيين درجات (تسمى الأوزان) للكلمات الموجودة في استعلام البحث من أجل تحديد المستندات ذات الصلة باستعلام البحث هذا بدقة أكبر.

يعد TW-BERT مفيدًا أيضًا في توسيع الاستعلام.

توسيع الاستعلام هو عملية تعيد صياغة استعلام البحث أو تضيف المزيد من الكلمات إليه (مثل إضافة كلمة “وصفة” إلى الاستعلام “حساء الدجاج”) لمطابقة استعلام البحث بشكل أفضل مع المستندات.

تساعد إضافة النتائج إلى الاستعلام في تحديد موضوع الاستعلام بشكل أفضل.

TW-BERT يربط بين نموذجين لاسترجاع المعلومات

تناقش الورقة البحثية طريقتين مختلفتين للبحث. أحدهما يعتمد على الإحصائيات والآخر عبارة عن نماذج التعلم العميق.

يلي ذلك مناقشة حول فوائد وأوجه القصور في هذه الأساليب المختلفة واقتراح أن TW-BERT هي وسيلة لسد الطريق بين النهجين دون أي عيوب.

يكتبون:

“توفر طرق الاسترجاع القائمة على الإحصائيات بحثًا فعالاً يتناسب مع حجم المجموعة ويُعمم على المجالات الجديدة.

ومع ذلك، يتم ترجيح المصطلحات بشكل مستقل ولا تأخذ في الاعتبار سياق الاستعلام بأكمله.”

لاحظ الباحثون بعد ذلك أن نماذج التعلم العميق يمكنها معرفة سياق استعلامات البحث.

يتم شرحه:

“بالنسبة لهذه المشكلة، يمكن لنماذج التعلم العميق إجراء هذا السياق على الاستعلام لتوفير تمثيل أفضل للمصطلحات الفردية.”

ما يقترحه الباحثون هو استخدام TW-Bert للربط بين الطريقتين.

يتم وصف الاختراق:

“نحن نربط بين هذين النموذجين لتحديد مصطلحات البحث الأكثر صلة أو غير ذات الصلة في الاستعلام…

ومن ثم يمكن زيادة وزن هذه المصطلحات أو تقليل وزنها للسماح لنظام الاسترجاع الخاص بنا بإنتاج نتائج أكثر صلة.”

مثال على ترجيح مصطلح البحث TW-BERT

تقدم الورقة البحثية مثالاً لاستعلام البحث، “أحذية الجري Nike”.

بعبارات بسيطة، عبارة “أحذية Nike للجري” هي ثلاث كلمات يجب أن تفهمها خوارزمية التصنيف بالطريقة التي يريد الباحث أن يفهمها.

يوضحون أن التركيز على الجزء “الجاري” من الاستعلام سيؤدي إلى ظهور نتائج بحث غير ذات صلة تحتوي على علامات تجارية أخرى غير Nike.

في هذا المثال، يعد اسم العلامة التجارية Nike مهمًا، ولهذا السبب يجب أن تتطلب عملية التصنيف أن تحتوي صفحات الويب المرشحة على كلمة Nike فيها.

صفحات الويب المرشحة هي الصفحات التي يتم أخذها في الاعتبار لنتائج البحث.

ما يفعله TW-BERT هو توفير درجة (تسمى الترجيح) لكل جزء من استعلام البحث بحيث يكون منطقيًا بنفس الطريقة التي يكون بها الشخص الذي أدخل استعلام البحث.

في هذا المثال تعتبر كلمة نايكي مهمة، لذا يجب أن تعطى درجة أعلى (ترجيح).

يكتب الباحثون:

“وبالتالي فإن التحدي يكمن في ضرورة التأكد من أن شركة Nike” تتمتع بأوزان عالية بما يكفي مع الاستمرار في توفير أحذية الجري في النتائج النهائية التي تم إرجاعها.”

التحدي الآخر هو أن نفهم بعد ذلك سياق كلمتي “جري” و”أحذية”، وهذا يعني أن الترجيح يجب أن يميل إلى أعلى لربط الكلمتين كعبارة، “أحذية الجري”، بدلاً من وزن الكلمتين بشكل مستقل.

شرح هذه المشكلة والحل:

“الجانب الثاني هو كيفية الاستفادة من مصطلحات n-gram الأكثر أهمية أثناء التسجيل.

في استعلامنا، يتم التعامل مع المصطلحين “جري” و”أحذية” بشكل مستقل، ويمكن أن يتطابقا بشكل متساوٍ مع “جوارب الجري” أو “أحذية التزلج”.

في هذه الحالة، نريد أن يعمل المسترد الخاص بنا على مستوى مصطلح n-gram للإشارة إلى أنه يجب زيادة وزن “أحذية الجري” عند تسجيل النقاط.

حل القيود في الأطر الحالية

تلخص ورقة البحث الترجيح التقليدي باعتباره محدودًا في تنوعات الاستعلامات وتذكر أن طرق الترجيح القائمة على الإحصائيات تؤدي أداءً أقل في السيناريوهات الصفرية.

يعد التعلم بدون إطلاق النار بمثابة إشارة إلى قدرة النموذج على حل مشكلة لم يتم تدريبه عليها.

يوجد أيضًا ملخص للقيود الكامنة في الأساليب الحالية لتوسيع المصطلح.

يتم توسيع المصطلح عند استخدام المرادفات للعثور على المزيد من الإجابات لاستعلامات البحث أو عند استنتاج كلمة أخرى.

على سبيل المثال، عندما يبحث أحد الأشخاص عن “حساء الدجاج”، يتم الاستدلال على أنه يعني “حساء الدجاج”.

يكتبون عن عيوب الأساليب الحالية:

“…لا تأخذ وظائف التسجيل الإضافية هذه بعين الاعتبار خطوات الترجيح الإضافية التي يتم تنفيذها بواسطة وظائف التسجيل المستخدمة في المستردات الموجودة، مثل إحصائيات الاستعلام، وإحصائيات المستندات، وقيم المعلمات الفائقة.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير التوزيع الأصلي لأوزان المصطلحات المخصصة أثناء التسجيل النهائي والاسترجاع.

بعد ذلك، ذكر الباحثون أن التعلم العميق له أمتعته الخاصة في شكل تعقيد نشره وسلوك لا يمكن التنبؤ به عندما يواجهون مجالات جديدة لم يتم تدريبهم عليها مسبقًا.

هذا هو المكان الذي يدخل فيه TW-BERT الصورة.

TW-BERT يربط بين نهجين

الحل المقترح يشبه النهج الهجين.

في الاقتباس التالي، مصطلح IR يعني استرجاع المعلومات.

يكتبون:

“لسد الفجوة، نحن نستفيد من قوة المستردات المعجمية الحالية من خلال تمثيلات النص السياقية التي توفرها النماذج العميقة.

توفر المستردات المعجمية بالفعل القدرة على تعيين أوزان للاستعلام عن مصطلحات n-gram عند إجراء الاسترجاع.

نحن نستفيد من نموذج اللغة في هذه المرحلة من المسار لتوفير الأوزان المناسبة لمصطلحات الاستعلام n-gram.

تم تحسين هذا المصطلح لوزن BERT (TW-BERT) من البداية إلى النهاية باستخدام نفس وظائف التسجيل المستخدمة في مسار الاسترجاع لضمان الاتساق بين التدريب والاسترجاع.

يؤدي هذا إلى تحسينات في الاسترجاع عند استخدام أوزان المدة المنتجة لـ TW-BERT مع الحفاظ على البنية التحتية للأشعة تحت الحمراء مماثلة لنظيرتها الإنتاجية الحالية.”

تقوم خوارزمية TW-BERT بتعيين أوزان للاستعلامات لتوفير درجة صلة أكثر دقة يمكن لبقية عملية التصنيف التعامل معها بعد ذلك.

الاسترجاع المعجمي القياسي

الاسترجاع المرجح للمصطلح (TW-BERT)

TW-BERT سهل النشر

إحدى مزايا TW-BERT هي أنه يمكن إدراجه مباشرة في عملية تصنيف استرجاع المعلومات الحالية، مثل مكون سهل الاستخدام.

يكتب الباحثون:

“يتيح لنا ذلك نشر أوزان المصطلحات الخاصة بنا مباشرةً داخل نظام الأشعة تحت الحمراء أثناء الاسترجاع.

وهذا يختلف عن طرق الوزن السابقة التي تحتاج إلى مزيد من ضبط معلمات المسترد للحصول على أداء استرجاع مثالي نظرًا لأنها تعمل على تحسين أوزان المصطلحات التي تم الحصول عليها عن طريق الاستدلال بدلاً من تحسين النهاية إلى النهاية.

المهم في سهولة النشر هذه هو أنها لا تتطلب برامج متخصصة أو تحديثات للأجهزة لإضافة TW-BERT إلى عملية خوارزمية التصنيف.

هل تستخدم Google TW-BERT في خوارزمية التصنيف الخاصة بها؟

كما ذكرنا سابقًا، يعد نشر TW-BERT أمرًا سهلاً نسبيًا.

في رأيي، من المعقول افتراض أن سهولة النشر تزيد من احتمالات إضافة هذا الإطار إلى خوارزمية Google.

وهذا يعني أن Google يمكنها إضافة TW-BERT إلى جزء الترتيب من الخوارزمية دون الحاجة إلى إجراء تحديث خوارزمية أساسية واسعة النطاق.

بصرف النظر عن سهولة النشر، هناك ميزة أخرى يجب البحث عنها عند تخمين إمكانية استخدام الخوارزمية وهي مدى نجاح الخوارزمية في تحسين الوضع الحالي.

هناك العديد من الأوراق البحثية التي حققت نجاحًا محدودًا أو لم تحقق أي تحسن. هذه الخوارزميات مثيرة للاهتمام ولكن من المعقول افتراض أنها لن تصل إلى خوارزمية Google.

تلك التي تثير الاهتمام هي تلك التي حققت نجاحًا كبيرًا، وهذا هو الحال مع TW-BERT.

TW-BERT ناجح جدًا. قالوا إنه من السهل إدراجها في خوارزمية التصنيف الحالية وأنها تؤدي أداءً جيدًا مثل “المصنفين العصبيين الكثيفين”.

وأوضح الباحثون كيفية تحسين أنظمة التصنيف الحالية:

“باستخدام أطر عمل الاسترجاع هذه، نظهر أن طريقة ترجيح المصطلح لدينا تتفوق على استراتيجيات ترجيح المصطلح الأساسي للمهام داخل المجال.

في المهام خارج المجال، يعمل TW-BERT على تحسين استراتيجيات الترجيح الأساسية بالإضافة إلى التصنيفات العصبية الكثيفة.

نعرض كذلك فائدة نموذجنا من خلال دمجه مع نماذج توسيع الاستعلام الحالية، مما يعمل على تحسين الأداء مقارنة بالبحث القياسي والاسترجاع المكثف في الحالات التي لم يتم فيها إجراء أي بحث.

وهذا يحفزنا على أن عملنا يمكن أن يوفر تحسينات لأنظمة الاسترجاع الحالية مع الحد الأدنى من الاحتكاك.”

وهذا سببان وجيهان وراء كون TW-BERT بالفعل جزءًا من خوارزمية التصنيف في Google.

إنه تحسين شامل لأطر التصنيف الحالية من السهل النشر

إذا قامت Google بنشر TW-BERT، فقد يفسر ذلك تقلبات التصنيف التي أبلغت عنها أدوات مراقبة تحسين محركات البحث (SEO) وأعضاء مجتمع التسويق عبر البحث خلال الشهر الماضي.

بشكل عام، تعلن Google فقط عن بعض التغييرات في التصنيف، خاصة عندما تسبب تأثيرًا ملحوظًا، كما هو الحال عندما أعلنت Google عن خوارزمية BERT.

في غياب التأكيد الرسمي، لا يمكننا إلا أن نتكهن باحتمال أن يكون TW-BERT جزءًا من خوارزمية تصنيف بحث Google.

ومع ذلك، يعد TW-BERT إطارًا رائعًا يبدو أنه يعمل على تحسين دقة أنظمة استرجاع المعلومات ويمكن أن تستخدمه Google.

اقرأ الورقة البحثية الأصلية:

ترجيح مصطلح الاستعلام من طرف إلى طرف (PDF)

صفحة ويب أبحاث جوجل:

ترجيح مصطلح الاستعلام من نهاية إلى نهاية