Rewrite this title: جوجل تقدم تبرعات ضخمة لمتاحف العلوم

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقدم تبرعات ضخمة لمتاحف العلوم

في عالم يُتوقع فيه على الأقل مستوى من العمل الخيري من جميع الشركات، من الصعب القول إن إنفاق ملايين الدولارات أمر مهم في حد ذاته. ومع ذلك، فإن الأموال التي يتم إنفاقها بالضبط تقول شيئًا عن الشركة – وخاصةً حول الطريقة التي تريد بها تصوير علامتها التجارية وأولوياتها. Google هي إحدى الشركات التي تكون فيها التبرعات كبيرة ومعبرة، حيث يتم التبرع بما يزيد عن 100 مليون دولار (الولايات المتحدة) للمؤسسات غير الربحية كل عام. وفي الآونة الأخيرة، تبرعت شركة جوجل بمبلغ 12 مليون دولار لمتاحف العلوم.

تشرح Google قرارها بشأن التبرع بالمبلغ الضخم، مشيرة إلى أنه “شكرًا” لإلهام بعض موظفيها للعمل في مجال التكنولوجيا. سيتم تخصيص أربعة ملايين من التبرعات، على الأقل، إلى متحفين في منطقة الخليج (متحف الاستكشاف وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم) مما أثر بشكل مباشر على التطوير الوظيفي المبكر لموظفي Google الحاليين.

قال جيمي يورد، مدير الشؤون العامة في Google لشؤون الأعمال الخيرية: “أردنا دعم المتاحف في المجتمع الذي تتمتع فيه Google بحضور قوي”. “لدينا الكثير من الأشخاص في Google الذين يستشهدون بتجربتهم في المتاحف العلمية كجزء من قرارهم بأن يصبحوا مهندسين.”

في حين أن التبرعات ستقطع شوطا طويلا، إلا أن العديد من هذه المتاحف لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه للوصول إلى الأهداف المالية. ويعمل TheExploratorium، الذي حصل على مليوني دولار من جوجل، على جمع 300 مليون دولار لتوسيع الواجهة البحرية التي سيتم افتتاحها في عام 2013.

ومن بين المستفيدين الآخرين من التبرعات متحف بوسطن للعلوم، ومتحف شيكاغو للعلوم والصناعة، ومتحف لندن للعلوم، ومتحف نيويورك للرياضيات، وقاعة نيويورك للعلوم. تم تقديم العديد من هذه التبرعات كمنح للمتاحف، على الرغم من عدم وجود عملية تقديم رسمية. إن اختيار المواقع ليس بمثابة إعلان عن المناطق التي تتطلب أكبر قدر من الاهتمام أو التي تحتوي على أقوى البرامج، ولكن حيث تتمتع Google وموظفوها بحضور قوي في المجتمع.

[via Mercury News]