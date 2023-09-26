Rewrite this title: جوجل تقول إنه لا توجد عقوبة على استخدام الروابط التابعة بدون ترميز

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقول إنه لا توجد عقوبة على استخدام الروابط التابعة بدون ترميز

يقول جون مولر، محامي البحث في Google، إن مواقع الويب لن تتلقى عقوبة يدوية لاستخدام الروابط التابعة دون الترميز الموصى به.

جاء ذلك خلال جلسة Hangout لساعات عمل مكتب Google Search Central SEO المسجلة في 10 ديسمبر.

يتم إرسال سؤال يسأل عما إذا كان سيتم معاقبة موقع الويب لعدم ترميز الروابط التابعة مع rel = “برعاية” أو ريل = “نوفولو” صفات.

باختصار، يقول مولر: «ربما لا».

للحصول على إجابته الكاملة، تابع قراءة القسم أدناه.

جوجل جون مولر بشأن العقوبات اليدوية للروابط التابعة

من المؤكد أنه من أفضل الممارسات الموصى بها بشدة استخدام السمات rel=”Provided” أو rel=”nofollow” على الروابط التابعة.

ومع ذلك، لا يوجد سبب لفقدان النوم إذا كانت هناك روابط تابعة على موقعك دون الترميز الموصى به.

يقول مولر:

“لذا، من وجهة نظرنا، تندرج الروابط التابعة ضمن فئة الأشياء المالية المرتبطة بالروابط، لذلك نوصي بشدة باستخدام هذا الإعداد.

ولكن، في الأغلب، إذا لم يظهر الأمر وكأنك تبيع روابط، فلن يكون الأمر أننا سنعاقب موقع الويب يدويًا بسبب وجود روابط تابعة وعدم ترميزها.

إذا كان هذا يبدو مربكًا – فالوجهة الرئيسية هنا هي أنت يجب استخدم إما سمات rel=”رعاية” أو rel=”nofollow” عند نشر الروابط التابعة.

توصي Google بذلك، لذا لا يمكن أن تخطئ باتباع هذه النصيحة.

ما يقوله مولر هنا هو أن جوجل لن تذهب إلى حد إصدار عقوبة يدوية إذا لم يتم اتباع أفضل الممارسات هذه.

يقول مولر ذلك في بيانه التالي:

“لكنها أفضل الممارسات وأوصي بشدة بالقيام بذلك، ولكن هذا ليس شيئًا يمكنني أن أقول إننا سنبدأ فيه ونتخذ إجراءً يدويًا بشأن هذه المواقع.”

يتماشى هذا بشكل عام مع الإرشادات التي قدمتها Google في الماضي فيما يتعلق بالروابط التابعة.

عندما يكون هناك تعويض مالي مرتبط برابط، سواء كان رابطًا لمعلن أو رابطًا لمنتج تكسب منه عمولة، فيجب الإعلان عن الرابط بسمة.

توصي Google باستخدام السمة المدعومة في هذه الحالات، ولكن السمة nofollow مقبولة أيضًا.

لماذا من المهم استخدام هذه السمات؟

يؤدي ترميز الروابط التابعة إلى منع موقعك من تمرير حقوق الارتباط إلى الموقع الآخر.

يعد هذا أحد أفضل الممارسات المهمة لتحسين محركات البحث، حيث لا ينبغي عليك مطلقًا تمرير حقوق الارتباط إلى المواقع التي تحفزك على الارتباط بها.

إذا كنت ترتبط بصفحة ما لأنك تعتقد أنها توفر قيمة للزائرين، ولا تتلقى أي شيء في المقابل، فليس من الضروري الإعلان عنها باستخدام الترميز.

ويمكنك أيضًا الارتباط بالمنتجات والخدمات دون استخدام إحدى السمات طالما أنك تقدم توصية حقيقية.

إنه أبداً من المقبول بيع الروابط، بغض النظر عن السمات المرتبطة بها.

لمعرفة المزيد حول متى يجب عليك استخدام سمات الرابط أو لا ينبغي عليك استخدامها، راجع هذا الشرح:

لسماع رد مولر الكامل، شاهد الفيديو أدناه: