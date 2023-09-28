Rewrite this title: جوجل تكشف عن أهم عمليات البحث لعام 2023

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تكشف عن أهم عمليات البحث لعام 2020

تُظهر قائمة Google السنوية لأفضل مصطلحات البحث الرائجة ما الذي تحول العالم إلى Google من أجله خلال واحدة من أكثر السنوات التاريخية المسجلة.

“كان عام 2020 هو العام الذي سألنا فيه “لماذا؟” – ذكرت جوجل في مقدمة تقريرها.

سأل الناس “لماذا؟” أكثر من أي وقت مضى حيث بحثوا في Google عن إجابات لجميع أنواع الأسئلة، والتي ستراها في القسم التالي.

حطم المستخدمون الأرقام القياسية لعدد مرات “ما هو اليوم؟” تم البحث عنه خلال عام. كما وصلت عمليات البحث عن الوصفات إلى مستوى قياسي.

قبل كل شيء، فيروس كورونا هو الموضوع الذي يتصدر أذهان الجميع. تعكس العديد من أهم عمليات البحث كيفية تكيف الأشخاص مع الأوضاع الطبيعية الجديدة للحياة اليومية.

يبحث تقرير Google في الموضوعات الشائعة عبر البحث والأخبار والأشخاص والإرشادات والأنشطة الافتراضية والمزيد. ويمكن الاطلاع على البيانات في جميع أنحاء العالم أو تصفيتها من قبل 70 دولة مختلفة.

ستجد هنا أبرز النقاط من قوائم البحث الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع أنحاء العالم.

أهم عمليات بحث Google الشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية

دعونا أولاً نلقي نظرة على أهم عمليات البحث بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. ليس من المستغرب أن يحتل فيروس كورونا المرتبة 3 من بين المراكز الخمسة الأولى.

إجمالي عمليات البحث الأعلى

نتائج الانتخابات فيروس كورونا كوبي براينت تحديث بشأن فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على أنواع المعلومات التي يبحث عنها الأشخاص. أصبحت Google أكثر تفصيلاً هذا العام من خلال تقسيم بيانات البحث “كيفية العمل” إلى فئات مختلفة.

توجد الآن فئات لإرشادات التجميل، وكيفية التبرع، وكيفية الصنع، وكيفية المساعدة، وكيفية التصميم.

بإلقاء نظرة على فئة “كيفية الصنع”، يمكنك معرفة كيف يبحث الأشخاص عن طرق للبقاء آمنين من خلال صنع المواد في المنزل.

أهم عمليات البحث عن “كيفية الصنع”.

كيفية صنع معقم اليدين كيفية صنع قناع للوجه من القماش كيفية صنع القهوة المخفوقة كيفية صنع قناع مع باندانا طريقة صنع كمامة بدون خياطة

توضح أهم نصائح التجميل أيضًا كيف يتكيف الناس مع القيام بالمزيد من الأشياء في المنزل. وهناك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين يبحثون عن كيفية غسل أيديهم.

أهم عمليات البحث عن كيفية التجميل

كيفية قص شعر الرجال في المنزل كيفية تساقط الشعر كيفية تلوين شعرك في المنزل كيف تغسل يديك كيفية تصميم الانفجارات الستار

إن تعليم الأشخاص كيفية القيام بالأشياء في المنزل، وخاصة الأشياء التي كانوا سيخرجون من أجلها في السابق، يبدو وكأنه فئة قوية لإنشاء محتوى في الوقت الحالي.

قدمت جوجل فئة جديدة أخرى من أهم عمليات البحث هذا العام للمصطلحات “الافتراضية”. نظرًا لأن جميع الأنشطة الشخصية أصبحت افتراضية، فإن هذا هو أكثر ما يبحث عنه الأشخاص.

أهم عمليات البحث “الافتراضية”.

رحلات ميدانية افتراضية جولات المتحف الافتراضي كنتاكي ديربي الظاهري تعليم افتراضي مشجعي الدوري الاميركي للمحترفين الافتراضية

تُظهر نظرة على أهم عمليات البحث في فئة “… أثناء فيروس كورونا” أن الأشخاص كانوا يبحثون عن طرق لتحقيق مكاسب مالية من الوباء. وكان آخرون يبحثون عن طرق جديدة للقيام بالأشياء العادية، وكان آخرون يتطلعون ببساطة إلى الحصول على وظائف.

أعلى عمليات البحث “… أثناء فيروس كورونا”.

أفضل الأسهم للشراء خلال فيروس كورونا التعارف خلال فيروس كورونا طبيب الأسنان مفتوح أثناء فيروس كورونا البطالة في زمن كورونا وظائف التوظيف خلال فيروس كورونا

أخيرًا، دعونا نلقي نظرة على فئة “لماذا” المذكورة أعلاه، والتي شهدت حجم بحث قياسي هذا العام.

أعلى “لماذا؟” عمليات البحث

لماذا تم اختراع المناشير لماذا هناك نقص في العملة لماذا تم اعتقال جورج فلويد لماذا تستغرق ولاية نيفادا وقتًا طويلاً؟ لماذا تم حظر TikTok؟

أهم عمليات بحث Google الشائعة حول العالم

هناك العديد من فئات البيانات المتاحة لقطاع عمليات البحث العالمية. وفيما يلي نظرة على بعض منها أكثر إثارة للاهتمام.

أعلى عمليات البحث الشاملة

فيروس كورونا نتائج الانتخابات كوبي براينت تكبير IPL

أهم عمليات البحث عن الحفلات الموسيقية

حفلة معا في المنزل حفل فاير فايت أستراليا جارث بروكس يقود سيارته في حفل موسيقي ترافيس سكوت Fortnite حفلة موسيقية حفل BTS على الانترنت

أهم عمليات البحث عن الوصفات

قهوة دالجونا إكميك خبز مخمر بيتزا لحماكون

أهم عمليات البحث عن الأفلام

طفيلي 1917 الفهد الأسود 365 دنيا مرض معد

انظر المجموعة الكاملة من البيانات هنا.

هل هناك أي شيء أكثر في عام 2020 من تقديم البيانات في شكل قصة؟ لأن جوجل ذهب و فعلت ذلك أيضًا.

يمكن أيضًا مشاهدة المزيد من أبرز نتائج البحث لعام 2020 في الفيديو أدناه.