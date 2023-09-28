Rewrite this title: جوجل تناقش الروابط الخلفية الطبيعية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تناقش الروابط الخلفية الطبيعية

في جلسة Hangout خلال ساعات عمل مكتب Google SEO، طلب أحد الأشخاص من John Mueller شرح ما تعنيه Google بالروابط الخلفية عالية الجودة. قدم جون توصية حول كيفية التعامل مع مشكلة جذب الروابط الخلفية الطبيعية.

ما هي الروابط الخلفية؟

الرابط الخلفي هو رابط من صفحة ويب إلى صفحة ويب خاصة بشخص آخر.

ربما جاء مصطلح الارتباط الخلفي عندما تشارك مواقع الويب في إستراتيجيات الارتباط المتبادل ويرتبط موقع ويب واحد بموقع ويب ثانٍ مقابل رابط يعود إلى الموقع الأول. الرابط الذي يعود إلى الموقع كان يسمى بالارتباط الخلفي.

وتسمى أيضًا الروابط الواردة. جاء هذا الاسم كوسيلة لتمييزها عن الروابط الصادرة (الروابط التي تشير من موقع إلى موقع آخر).

وأخيرًا، يطلق عليها أيضًا اسم الروابط الخارجية كوسيلة لتمييزها عن الروابط الداخلية. الروابط الخارجية هي روابط تشير إلى صفحة من خارج الموقع. الرابط الداخلي هو رابط يشير إلى صفحة من داخل الموقع.

الروابط الطبيعية

هناك طرق عديدة لتصنيف الروابط الخلفية. هناك روابط مدفوعة، وروابط متبادلة، وروابط منشورات الضيف، وما إلى ذلك.

من الممكن تصنيف الروابط الخلفية إلى فئتين. هناك روابط خلفية طبيعية وهناك روابط خلفية غير طبيعية.

يمكن للمرء أن يقول أن هناك روابط خلفية عالية الجودة أيضًا، ولكن لغرض هذه المقالة، يمكن تصنيف الروابط الخلفية عالية الجودة على أنها روابط طبيعية.

والرابط الطبيعي هو ببساطة رابط يحدث بعد لفت انتباه شخص ما إلى صفحة ويب.

كيف تحدد جوجل الروابط الطبيعية؟

وهنا المفسد: لا يكشف جون مولر عن كيفية تحديد Google للروابط الطبيعية وغير الطبيعية.

لكنه يتحدث عن العقلية التي ينبغي اتباعها من أجل كسب أنواع الروابط التي يفضلها جوجل.

السؤال:

“لقد سمعت الكثير عن الروابط الخلفية التي تعتبرها Google روابط خلفية عالية الجودة.

عندما يتعلق الأمر بالجودة، ما الذي تقصده بالضبط بالنسبة للروابط الخلفية عالية الجودة وكيف تقوم Google بالتحليل بين الروابط الخلفية الطبيعية والمدفوعة؟

توقف مولر من Google مؤقتًا ونظر للأعلى وهو يفكر في كيفية الإجابة على السؤال.

إجابة جون مولر:

“لذا فإن توصيتي… أعتقد بشكل خاص إذا كنت تبدأ هو عدم التركيز على الروابط الخلفية لأنه من السهل جدًا أن تتعثر في موقف، كما قلت، جوجل تريد روابط خلفية عالية الجودة أو جوجل تريد روابط خلفية طبيعية لذلك سأجعل تبدو الروابط الخلفية وكأنها ذات جودة وإلا سأجعل الروابط الخلفية غير الطبيعية تبدو وكأنها طبيعية.

ومن السهل جدًا قضاء الكثير من الوقت في التركيز على ذلك.

لذلك، من وجهة نظري، سأركز على موقعك أولاً وأعمل حقًا على بناء ذلك بقوة أولاً.

عقلية اكتشاف الفرص

أوضح مولر بعد ذلك الاستعداد لاكتشاف فرص الترويج الذاتي، وهو أحد الجوانب الأساسية لجذب انتباه الموقع.

يوضح مولر:

وبعد ذلك، مع مرور الوقت، ربما ترى أن هناك فرصًا يمكنك من خلالها ذكر موقعك مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالإعلان ربما، فيما يتعلق بالطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها إنشاء شيء رائع حقًا والإشارة إلى ذلك لأشخاص آخرين والقول، مثل في هذه الأشياء الرائعة التي قمت بها.

ثم يقومون بالربط بصفحتك لأنهم يعتقدون أن هذا رائع حقًا.

وبشكل أساسي، عندما يتعلق الأمر بالروابط، فإن وجهة نظر Google هي أن هذه الأشياء يجب أن تكون أشياء لا تنظمها أنت، ولا تدفع ثمنها، ولا تنشئها.

لكن بدلاً من ذلك، ينبغي أن يكونوا أشخاصًا يقولون حسنًا، هذا رائع حقًا، وأنا أحب ذلك حقًا.

على غرار الطريقة التي تقوم بها إذا قمت بإنشاء موقع ويب، فمن المحتمل أنك شاهدت الكثير من المواقع الأخرى حيث تقول، هذا رائع، وسوف أقوم بربط ذلك، وسوف أشير إلى ذلك لأنه شيء مفيد للمستخدمين.

من الواضح (وهذا ما قاله مولر في الماضي)، فإن الروابط لا تحدث من تلقاء نفسها. لقد تم تسجيله قائلاً إن ناشري مواقع الويب لا يمكنهم الانتظار حتى يتمكن الأشخاص من العثور على موقعك.

قال مولر أيضًا أن الترويج الذاتي مهم.

إن كيفية الترويج لموقع ما هي النقطة التي يختلف فيها Google وSEOs في نهجهما. البناء والإخبار بسيط جدًا.

الجزء الأول هو البناء. وهذا يعني البحث عما يريد الأشخاص قراءته أو الارتباط به ثم إنشاء شيء يجذبهم.

أما التوعية فهي الجزء الثاني، وهو إخبار الآخرين بما تم بناؤه، وخاصة الأشخاص الذين يميلون إلى الارتباط بهذا النوع من المحتوى.

يمكن أن يكون أسلوب Build and Tell أحد أفضل الطرق للترويج لموقع ما بطريقة تشجع الروابط الطبيعية. البناء دون إخبار لن ينجح بالضرورة.

أوصى مولر بالترويج الذاتي، لذا بدلاً من التركيز على الرابط، ربما يكون من المفيد التركيز على البناء والإخبار.

الاقتباس

شاهد جون مولر وهو يناقش الروابط الخلفية عالية الجودة التي تبدأ بعد مرور 35 دقيقة تقريبًا: