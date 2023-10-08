Rewrite this title: جوجل تناقش عملية تغيير الخوارزمية الخاصة بهم

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تناقش عملية تغيير الخوارزمية الخاصة بهم

أولئك الذين شاركوا في تحسين محركات البحث لأي مدة حقيقية يعلمون أنه لا توجد خوارزمية Google واحدة لمواكبتها. بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات العالمية سنويًا (Google Instant وPanda هي الأحدث)، هناك تغييرات طفيفة ثابتة تعمل على تغيير كيفية عمل البحث. ومع ذلك، ناقشت Google مؤخرًا كيفية إنشاء هذه التغييرات البسيطة واختبارها وتنفيذها. ستساعدك معرفة هذه العملية على قياس مدى جدية التعامل مع أنواع مختلفة من التغييرات.

عملية جوجل

كان أميت سينغال، زميل Google، من بين العديد من المهندسين الذين ناقشوا كيف تصبح الأفكار حقيقة بالنسبة لخوارزمية Google. قال سينغال: “على الرغم من أن تحسين الخوارزمية قد يبدأ بفكرة إبداعية، إلا أنه يمر دائمًا بعملية اختبار علمي صارم”.

توصلت مجموعة من موظفي Google المعروفين باسم “مهندسي التصنيف” إلى نظريات حول سبب عدم أداء أنواع معينة من البحث بشكل مثالي. يتم اختبار كل “فكرة معقولة” مع مجموعة من المقيمين المدربين. يتم عرض النتائج المتغيرة جنبًا إلى جنب مع النتائج القياسية، ويتم سؤالهم عن أي منها أفضل.

ومن هناك، تنشر Google الاختبار على شريحة صغيرة من الجمهور. ترى تلك المجموعة التجريبية المحتوى في صندوق رمل معزول. ثم ينظر المحلل إلى تعليقات وسلوك هؤلاء المستخدمين. يقوم المحلل بتجميع البيانات وإحضارها إلى “اجتماع تقييم الإطلاق”، حيث يقرر المهندسون ما إذا كان التغيير يجب أن يصبح جزءًا دائمًا من تجربة البحث.

تعتمد كل فكرة على تحسين تجربة المستخدم، ولكن ليس كل فكرة تظهر في الواقع تأثيرًا إيجابيًا على المستخدم؛ فبينما تم إجراء أكثر من 500 تغيير في العام الماضي، تم إجراء أكثر من 20000 تجربة في نفس الفترة الزمنية. والخلاصة الرئيسية هي أنه على الرغم من أن الاهتمام بالتجارب فكرة جيدة، إلا أن قطعًا صغيرًا فقط سيصبح جزءًا من المعيار – ومع 500 تغيير سنويًا، فحتى تلك التعديلات عرضة للانعكاس.

[Sources include: The Official Google Blog]