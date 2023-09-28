Rewrite this title: جوجل تناقش مستقبل ميزة فهرسة الطلب

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تناقش مستقبل ميزة فهرسة الطلب

أجاب جون مولر من Google على سؤال في جلسة Hangout لساعات العمل حول ما إذا كانت ميزة طلب الفهرسة ستعود أم لا. كان من المفترض أن يعود في غضون أسابيع لكنه يقترب بسرعة من الشهر. شارك مولر خلفية أفكار Google حول مستقبل الأداة.

طلب ميزة الفهرسة

تعد ميزة طلب الفهرسة، الموجودة في Google Search Console (GSC)، وسيلة للناشرين لطلب الفهرسة يدويًا. يتم استخدامه عادةً عند نشر صفحة ويب جديدة أو تحديث صفحة موجودة.

ومن المفيد أيضًا إرسال إشارة إلى Google بأن الموقع قد عاد إلى الإنترنت بعد أن تم إيقاف الموقع عن الاتصال بالإنترنت لفترة من الوقت.

تم تعطيل أداة فهرسة الطلب

وبحسب إعلان جوجل عن خاصية فهرسة الطلبات فقد تم تعطيلها منذ شهر لتسهيل “.”

كان من المفترض أن تظل الأداة معطلة لمدة أسابيع. لقد اقترب الآن شهر من تعطيل الأداة.

لقد قمنا بتعطيل ميزة “طلب الفهرسة” في أداة فحص عنوان URL، وذلك لإجراء بعض التغييرات في البنية التحتية. ونتوقع أن يعود في الأسابيع المقبلة. نستمر في البحث عن المحتوى وفهرسته من خلال طرقنا العادية، كما هو موضح هنا: https://t.co/rMFVaLht6V

— مشرفي المواقع في Google (@googlewmc) 14 أكتوبر 2020

هل تتخلص Google من أداة فهرسة الطلبات؟

أشار الشخص الذي طرح السؤال إلى استطلاع رأي يسأل عن سبب حاجة الناشرين إلى هذه الأداة. تم نشر الاستطلاع بواسطة جون مولر على Twitter.

كشف جون مولر أن الهدف من الاستطلاع هو مساعدة Google على فهم كيفية استخدام الناشرين لميزة فهرسة الطلبات وأخذ هذه الأفكار في الاعتبار عند تحديد ما يجب فعله بعد ذلك.

جوجل لا تزيل الأداة؟

أشارت إجابة جون مولر إلى أن جوجل لم تكن تخطط لإزالة الأداة.

السؤال الذي تم طرحه :

“ما الأمر مع فهرسة الطلب؟ …هل ستأخذها منا؟”

ضحك مولر وأجاب:

“أنا لا أخطط لأخذ أي شيء.”

وتابع موضحًا مدى أهمية الأداة بالنسبة لجوجل:

“…أعتقد أن هذه هي إحدى تلك الميزات التي تحب فيها الفرق المختلفة في Google البيانات التي يجمعونها هناك ويحبون إدراج هذه الأشياء في الفهرس في أسرع وقت ممكن.”

مرسلي البريد العشوائي يسيئون استخدام الأداة

طرح مولر بعد ذلك مسألة مرسلي البريد العشوائي الذين يسيئون استخدام الأداة، وهو أمر مثير للاهتمام لأنه يشير إلى أن الأداة، من خلال تفاعل Google معها، ليست كلها قوس قزح وبيانات رائعة لـ Google.

“ولكن لسوء الحظ، يجذب هذا أحيانًا أيضًا انتباه الأشخاص الذين يستخدمونه لمحاولة فهرسة الأشياء غير المرغوب فيها.”

جوجل تقوم بمراجعة حالات الاستخدام

اقترح مولر بعد ذلك أنهم يدرسون الأسباب المختلفة التي تجعل الناشرين يستخدمون ميزة فهرسة الطلبات ومعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لأتمتة العملية من أجل القضاء على الحاجة إلى الفهرسة اليدوية.

“لذا فإن أحد الأشياء التي كنا نفكر فيها هو… هل هناك شيء يمكننا القيام به للتأكد من أن الوظائف التي يحتاجها الأشخاص أو سبب استخدامهم لهذه الأداة يتم تغطيتها تلقائيًا، بحيث لا يحتاج الأشخاص إليها لفعل أي شيء يدويا.

وهذا شيء لاحظته نوعًا ما Twitter حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يأتون بأسباب معقولة لاستخدام هذه الأداة.

وأشعر أننا يجب أن نكون قادرين على التعامل مع ذلك تلقائيًا حتى لا يحتاج الأشخاص إلى القيام بالأشياء يدويًا.

لا توجد خطط لإزالة الأداة

وأكد مولر مجددًا بعد ذلك أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لجعل حالة عدم الاتصال الحالية للأداة دائمة.

مولر:

“لا توجد خطط لتعطيل الأداة أو إزالتها أو أي شيء من هذا القبيل.”

هل ترغب في تطوير الأداة لحالات الاستخدام الاستثنائية؟

واقترح مولر أن ما يحدث هو أنهم يبحثون عن طرق لتحسين Google Search Console والفهرسة بحيث تصبح الأداة شيئًا مناسبًا للحالات النادرة، وليس شيئًا يتم استخدامه كجزء من سير عمل الناشر اليومي.

هو قال:

“ولكن في الوقت نفسه، إذا تمكنا من التعامل مع المزيد من هذه الطلبات تلقائيًا، فهذا يوفر على الجميع المزيد من الوقت ويكون أكثر كفاءة قليلاً.

لذا، كان هذا هو الاتجاه الذي كنت أسير فيه، لمعرفة ما يتعين علينا القيام به بشكل مختلف بحيث لا تحتاج إلى… استخدام تلك الأداة اليدوية ما لم تكن هناك بالفعل حالة استخدام استثنائية هناك.

حالة الاستخدام هي إشارة إلى سبب استخدام الناشر لميزة فهرسة الطلب.

لذلك عندما يقول جون مولر إن جوجل تريد أن تكون الأداة شيئًا ضروريًا فقط في “حالة الاستخدام الاستثنائي”، فهو يشير إلى أن الأداة لا ينبغي أن تكون ضرورية في ظل الظروف العادية، بل في الظروف الاستثنائية فقط.

وفي بيان المتابعة الخاص به، أشار إلى أن السبب وراء عدم ضرورة ذلك قد يكون مشكلة من جانب Google أكثر من مشكلة من جانب الناشر.

وإليك كيف أوضح مولر ذلك:

“والكثير من الأشياء التي رأيتها والتي تم تقديمها في المنتدى كانت مفيدة حقًا حيث كانت أشياء مثل، أوه، إذا لم أفعل أي شيء يدويًا، فسيستغرق الأمر أسبوعين لفهرسة صفحة جديدة.

من وجهة نظري، يبدو أن هذا أمر لا ينبغي أن يستغرق وقتًا طويلاً من جانبنا.

لذا ينبغي علينا أن نأخذ بعضًا من هذه الأمثلة ونعمل على تحسين أنظمتنا نوعًا ما… على الأقل من وجهة نظري.

كان هذا نوعًا من الخلفية هناك.

أداة فهرسة الطلب المفقودة غير مرتبطة بمشاكل الفهرسة الأخيرة

وأشار مولر بشكل مفيد إلى أن مشكلات الفهرسة الأخيرة والإزالة المؤقتة لميزة فهرسة الطلب ليست ذات صلة.

وبينما قد يشير التوقيت إلى أنهما مرتبطان، أكد مولر أنه لا توجد علاقة بين الحدثين.

مولر:

“ولا يتعلق الأمر بأي من مشكلات الفهرسة التي واجهناها في الماضي. إن الأمر حقًا هو أن الناس يعملون نوعًا ما على هذا الأمر محاولين معرفة النهج الصحيح هنا.

جوجل لا تزيل أداة فهرسة الطلبات

الوجبات الجاهزة هي أن ميزة فهرسة الطلب لن تختفي. يبدو أن Google تقوم بتقييم حالات الاستخدام وتحاول فهم ما يمكنها فعله من أجل التحسين.

يبدو أنهم ليسوا الأداة التي يريدون إزالتها، بل هي الحاجة الأساسية للأداة التي يريدون معالجتها بحيث لم تعد ضرورية إلا في “الحالات الاستثنائية” حيث يحتاج الناشر حقًا إلى شيء مفهرس ذي الأولوية.

شاهد مولر وهو يجيب على السؤال في جلسة Hangout الخاصة بساعات العمل