Rewrite this title: جوجل تنشر أرقام الربع الثاني المثيرة للإعجاب

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنشر أرقام الربع الثاني المثيرة للإعجاب

أكملت شركة جوجل تقريرها للربع الثاني، وكانت النتائج مشجعة للغاية بالنسبة للمستثمرين. يمثل دخل الربع الثاني البالغ 2.51 مليار دولار نموًا بنسبة 36 بالمائة عن العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 9.03 مليار دولار، بزيادة 32 بالمائة عن العام الماضي و5.2 بالمائة عن الربع الأول.

وقد أعرب العديد من المستثمرين عن قلقهم إزاء بطء نمو الدخل والإيرادات في أعقاب تقرير الربع الأول، ولكن لم يتم سماع مثل هذه الشكاوى منذ تقرير يونيو. المستثمرون متفائلون، حيث وصلت الأسهم (حتى وقت كتابة هذه السطور) إلى 597.62 دولارًا. يقع هذا الرقم في ذروة الصعود الكبير الذي بدأ مع الإصدار التجريبي من +Google.

تتلقى Google+، وهي الشبكة الاجتماعية للشركة الموجودة حاليًا في نسخة تجريبية مغلقة بالدعوة، الكثير من اللوم على نجاح Google مع المستثمرين، على الرغم من أنه لا علاقة لها بإيرادات الشركة – حتى الآن. ومع ذلك فإن النمو المذهل الذي حققته الشبكة الاجتماعية ــ التي تضم، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تأسيسها، أكثر من 10 ملايين مستخدم في برنامجها التجريبي المخصص للدعوة فقط ــ يشكل بكل تأكيد علامة جيدة على النمو المستقبلي. تفي Google بشكل عام أيضًا بوعودها بالنمو الداخلي، حيث قامت بتعيين 2400 موظف، ليصل إجمالي الشركة إلى 28768 في نهاية الربع.

يعد هذا أيضًا مؤشرًا جيدًا لقيادة لاري بيج. وقد قوبل بيج، المؤسس المشارك لشركة جوجل والذي أعاد تولي زمام الشركة في وقت سابق من هذا العام، بمراجعات متباينة والكثير من الشكوك. ومع ذلك، إذا ظلت هناك أي شكوك، فمن المرجح أن يشبعها النمو بنسبة 32% في الربع الأول.

ويأتي ما يقرب من 69 بالمئة من إجمالي إيرادات جوجل من المواقع المملوكة لشركة جوجل، بينما يأتي الباقي من مشاريع جانبية مثل Blogger وGmail، والإعلانات المصوّرة، والأرباح من نظام التشغيل Android، ونظام التشغيل Chrome، ومتصفح Chrome.

[Sources include: Times of India & Google Investor Relations]