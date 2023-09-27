Rewrite this title: جوجل تنشر دليل أفضل ممارسات التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنشر دليل أفضل ممارسات التجارة الإلكترونية

أضافت Google قسمًا جديدًا لصفحات المطورين الخاصة بها يركز على أفضل الممارسات لمواقع التجارة الإلكترونية. تستهدف الصفحات الجديدة المطورين ولكنها مفيدة بنفس القدر لأي ناشر موقع للتجارة الإلكترونية يبيع المنتجات عبر الإنترنت.

أفضل الممارسات للتجارة الإلكترونية

الهدف من الدليل الجديد هو إظهار كيفية جعل منتجاتك مرئية ليس فقط في بحث Google ولكن من خلال أي من منتجات بحث Google التي تعرض المنتجات للمتسوقين.

هناك سبع صفحات جديدة تمامًا تركز على المواضيع التالية:

أين يمكن أن يظهر محتوى التجارة الإلكترونية على Google شارك بيانات منتجك مع Google

الخيارات المتاحة لمشاركة بيانات المنتج مع Google قم بتضمين البيانات المنظمة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية

نصائح حول البيانات المنظمة للتجارة الإلكترونية كيفية إطلاق موقع جديد للتجارة الإلكترونية تصميم هيكل URL لمواقع التجارة الإلكترونية

كيفية تحسين بنية URL ساعد Google في فهم بنية موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك

كيفية إنشاء أفضل بنية التنقل في الموقع ترقيم الصفحات والتحميل المتزايد للصفحات وتأثيرها على بحث Google

أنماط تجربة المستخدم التي تساعد Google في عرض المنتجات

أين يمكن أن يظهر محتوى التجارة الإلكترونية على Google

يُنظر إلى Google عادةً على أنه محرك بحث في الغالب. لكن Google تتكون من العديد من الخدمات المرتبطة بشدة بالهاتف المحمول بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب، ولكن في المقام الأول تجربة الهاتف المحمول.

تعرض العديد من هذه الخدمات منتجات المستخدمين في سياقات خارج محرك البحث، في نفس اللحظة التي يهتم فيها المستهلكون بهذه المنتجات.

تطلق Google على الخدمات اسم “،” حيث تعرض المحتوى والمنتجات للمستخدمين.

يسرد Google ستة أسطح مهمة:

بحث جوجل صور Google عدسة جوجل علامة التبويب جوجل للتسوق جوجل أعمالي خرائط جوجل

توصي Google بإنشاء محتوى محدد لكل من هذه السياقات الستة:

“تدعم بعض هذه الأسطح طرقًا متعددة يمكن من خلالها عرض المحتوى”

شارك بيانات منتجك مع Google

يعرض هذا القسم طرقًا مختلفة لتقديم معلومات المنتج إلى Google، بما في ذلك البيانات المنظمة وخلاصات المنتج إلى Merchant Center في Google، حتى تتمكن Google من عرضها للمتسوقين في اللحظات المناسبة.

يصف هذا القسم أيضًا جميع الطرق التي يتم بها استخدام هذه المعلومات لإفادة مواقع التجارة الإلكترونية.

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قم بتضمين البيانات المنظمة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية

يسرد هذا القسم ثمانية بيانات منظمة مهمة يجب أن تكون مواقع التجارة الإلكترونية على دراية بها واستخدامها.

ساعد Google على فهم بنية موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك

هذه نظرة عامة على بنية الموقع التي تساعد Google في العثور على جميع محتويات الموقع المهمة.

وفقا لجوجل:

“يحاول Google العثور على أفضل محتوى على موقعك من خلال تحليل العلاقة بين الصفحات بناءً على روابطها.

وهذا يعني أن هياكل التنقل على موقعك (مثل القوائم والروابط بين الصفحات) يمكن أن تؤثر على فهم Google لبنية موقعك.

كيفية إطلاق موقع جديد للتجارة الإلكترونية

نظرة عامة خطوة بخطوة حول ما يجب فعله عند إطلاق موقع للتجارة الإلكترونية. تعد الوثيقة نفسها بمثابة نظرة عامة تحتوي على روابط لمحتوى أكثر تعمقًا يغطي كافة التفاصيل.

تقدم بقية الأقسام لمحات عامة عن الجوانب التقنية لموقع التجارة الإلكترونية الناجح، من منظور التصميم والبرمجة.

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تحسين محركات البحث المتقدمة للتجارة الإلكترونية

يعد هذا دليلًا مفيدًا يستهدف المطورين ولكنه قد يكون مفيدًا لأصحاب المواقع الذين لديهم بعض الفهم الفني.

فهو يقدم نظرة عامة مفيدة على النقاط المهمة التي يجب فهمها من أجل تواجد ناجح للتجارة الإلكترونية في البحث.

الاقتباس

أفضل ممارسات التجارة الإلكترونية في بحث Google