Rewrite this title: جوجل تنضم إلى Udacity وآخرين لإنشاء تحالف التعليم المفتوح

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنضم إلى Udacity وآخرين لإنشاء تحالف التعليم المفتوح

مثل أعلن في حدث TechCrunch Disrupt San Francisco اليوم، انضمت Udacity إلى Google وAT&T وGeorgia Tech وآخرين لإنشاء تحالف التعليم المفتوح، والذي تم إنشاؤه مع التركيز على توفير التعليم الثانوي لخريجي ما بعد الجامعة وغيرهم ممن يبحثون عن المزيد حياتهم المهنية في صناعة التكنولوجيا.

مع شعبية الدورات التدريبية المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC) المقدمة مجانًا من كليات مثل جامعة ستانفورد ومواقع التعلم عبر الإنترنت مثل بيت الشجرة و ليندا مما يسهل على المهنيين اكتساب المهارات في جميع الصناعات، فمن الواضح أن التعليم عبر الإنترنت قد تطور بما يكفي لإحداث تأثير هائل على التعليم اليوم.

جعل التعليم في المتناول

تعمل العديد من المنظمات مثل تلك المذكورة أعلاه على توفير تعليم حقيقي عبر الإنترنت يمكن التعرف عليه كشهادة من تجربة جامعية “تقليدية”. في حين أن العديد من أصحاب العمل كانوا بطيئين في توفير رواتب للتعليم عبر الإنترنت لموظفيهم، فإن التعليم المستمر له تأثير حقيقي على معرفة المهني ومسيرته المهنية. يكافح العديد من المهنيين من أجل إيجاد خيارات ميسورة التكلفة للحصول على المهارات التي يحتاجون إليها والتي لم تعلمهم إياها فصولهم الجامعية.

من خلال جعل التعليم العالي ميسور التكلفة، ستكتسب المؤسسات موظفين لديهم معرفة حالية أكثر قابلية للتطبيق ويمكن تطبيقها مباشرة على مهنتهم الحالية.

الدورات المتاحة عبر الإنترنت

يتضمن كتالوج دورات Udacity حاليًا دروسًا حول الرسومات ثلاثية الأبعاد ونمذجة البرمجة وتطوير الويب. للمشاركة، توصي منظمة OEA أصحاب العمل بالبدء في الاعتراف بشهادات الشهادات من هذه الدورات وغيرها من دورات MOOC وتعزيز التعليم المستمر عبر الإنترنت كوسيلة للمضي قدمًا في القوى العاملة.

رصيد الصورة: البعثة الأمريكية جنيف عبر فوتوبين نسخة