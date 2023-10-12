Rewrite this title: جوجل تنضم رسميًا إلى عصر الكتب الإلكترونية المزدهر

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنضم رسميًا إلى عصر الكتب الإلكترونية المزدهر

سوق الكتب الإلكترونية بالكامل والذي بدأ للتو في الإثارة الآن بسبب Amazon’س Kindle وقد يتعرض العديد من أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية التي ستصدر قريبًا إلى تغيير أكبر مع دخول أحد عمالقة الإنترنت. هذا العملاق بالطبع هو جوجل الذي أعلن عنه للتو أحدث مشروع – إصدارات Google. ببساطة، إصدارات Google هي طريقة عملاق البحث لإفساد الحفلة Kindle وغيرهم ممن قد يخططون للدخول في جنون الكتاب الإلكتروني الذي بدأ للتو في الظهور. وفقًا لتغطيات مختلفة، ستكون إصدارات Google بمثابة متجر عبر الإنترنت لتوصيل الكتب الإلكترونية التي يمكن قراءتها على أي جهاز باستخدام متصفح الويب. ومن الواضح أنها ضربة مباشرة ضد Amazon’س Kindle و ال Amazonنموذج أعمال الكتب الإلكترونية الخاص بـ حيث لا يمكن قراءة الكتب الإلكترونية إلا من جهاز واحد.

من المقرر أن تتوفر إصدارات Google في عام 2010 وستقدم في البداية ما بين 400000 إلى 600000 كتاب إلكتروني. سيتمكن المستخدمون من شراء الكتب الإلكترونية مباشرة من Google أو من خلال شركاء المحتوى التابعين لها. والآن، هذا هو الجزء المثير للاهتمام. بمجرد أن يشتري المستخدم كتابًا إلكترونيًا إما من Google أو من شركائها، ستقوم Google بتخزين الكتب على خادمها حيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها في أي وقت.

لتمكين القراءة في وضع عدم الاتصال، ستقوم إصدارات Google أيضًا بتمكين التخزين المؤقت للكتب الإلكترونية على متصفح الويب الخاص بالمستخدم.

لن يتم إصدار إصدارات Google حتى عام 2010. ولكن بما أن Google تواجه حاليًا مشكلة تسوية متعلقة بالكتب، فلا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن مشروع إصدارات Google. قد تكون إصدارات Google ومشروع كتب Google محاولتين مختلفتين. لكن حقيقة أن كلاهما يتعامل مع الكتب يجعلها عرضة لمزيد من الجدل لاحقًا.

إذن ما رأيك في هذا؟ كيف تبدو لك قراءة رواية نيل جايمان التالية على جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل Google Chrome OS؟