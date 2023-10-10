Rewrite this title: جوجل تنطلق لعام رائع، وتربح 6.7 مليار دولار في الربع الأول

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنطلق لعام رائع، وتربح 6.7 مليار دولار في الربع الأول

لقد أثبتت جوجل قوتها مرة أخرى عندما أعلنت ذلك نمو إيرادات الربع الأول من عام 2010 بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. ويبلغ إجمالي الإيرادات المُعلن عنها للربع المنتهي في 31 مارس 6.77 مليار دولار. بلغت تكلفة اكتساب حركة المرور (TAC) 1.71 مليار دولار أو 26٪ من عائدات الإعلانات.

وعلى الرغم من معاناتها من انخفاض أسعار الأسهم، تمكنت شركة جوجل من تجاوز توقعات وول ستريت.

أصدر باتريك بيشيت، المدير المالي لشركة Google، البيانات التالية بخصوص تقريرها المالي للربع الأول.

الإيرادات – أعلنت جوجل عن إيرادات بلغت 6.77 مليار دولار في الربع الأول من عام 2010، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23٪ عن إيرادات الربع الأول من عام 2009 البالغة 5.51 مليار دولار. تقوم Google بالإبلاغ عن إيراداتها، بما يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، على أساس إجمالي دون خصم إجمالي قيمة المبلغ الإجمالي المستحق (TAC).

إيرادات مواقع جوجل – حققت المواقع المملوكة لشركة جوجل إيرادات بلغت 4.44 مليار دولار، أو 66% من إجمالي الإيرادات، في الربع الأول من عام 2010. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% عن إيرادات الربع الأول من عام 2009 البالغة 3.69 مليار دولار.

إيرادات شبكة جوجل – حققت المواقع الشريكة لـ Google إيرادات، من خلال برامج AdSense، بلغت 2.04 مليار دولار، أو 30% من إجمالي الإيرادات، في الربع الأول من عام 2010. ويمثل هذا زيادة بنسبة 24% عن إيرادات الشبكة في الربع الأول من عام 2009 والتي بلغت 1.64 مليار دولار.

النقرات المدفوعة – ارتفع إجمالي النقرات المدفوعة، والتي تشمل النقرات المرتبطة بالإعلانات المعروضة على مواقع Google ومواقع شركاء AdSense، بنسبة 15% تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2009، كما زاد بنسبة 5% تقريبًا خلال الربع الرابع من عام 2009.

تكلفة النقرة – ارتفع متوسط ​​تكلفة النقرة، والذي يشمل النقرات المرتبطة بالإعلانات المعروضة على مواقع Google ومواقع شركاء AdSense، بنسبة 7% تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2009 وانخفض بنسبة 4% تقريبًا خلال الربع الرابع من عام 2009.

تاك ــ ارتفعت تكاليف اكتساب حركة المرور، وهو الجزء من الإيرادات المشتركة مع شركاء Google، إلى 1.71 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2010، مقارنة بـ TAC البالغ 1.44 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2009. وبلغ إجمالي إجمالي عدد الزيارات كنسبة من عائدات الإعلانات 26% في الربع الأول من عام 2010، مقابل 27% في الربع الأول من عام 2009.