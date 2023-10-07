Rewrite this title: جوجل تنفق 400 مليون دولار لشراء شركة Wildfire الناشئة للتسويق الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنفق 400 مليون دولار لشراء شركة Wildfire الناشئة للتسويق الاجتماعي

على الرغم من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تكافح من أجل معرفة كيفية تحقيق الدخل من المستخدمين، إلا أن جوجل دخلت مؤخرًا المساحة المزدحمة من خلال الاستحواذ على شركة الإعلانات Wildfire Interactive. تساعد Wildfire، التي تم إطلاقها في البداية قبل أربع سنوات، العلامات التجارية على إدارة الجهود الاجتماعية بسلاسة عبر مجموعة متنوعة من مواقع الويب بما في ذلك: Facebook, Twitter, YouTubeوجوجل+ ولينكد إن و Pinterest. عملاء Wildfire، ومن بينهم Amazonوتستخدم كل من Virgin وSony الخدمة للإعلانات الاجتماعية وإدارة الصفحات والتحليلات وتطوير التطبيقات. نظرًا لأن Wildfire تستخدم حاليًا Adaptly للوصول إلى Ads API، فمن المرجح أن تخطط Google لعملية استحواذ أخرى في المستقبل القريب.

أشار جيسون ميلر، مدير إدارة المنتجات في Google، إلى أن عملية الاستحواذ ستخلق فرصًا جديدة لعملاء إعلانات Google:

“مع Wildfire، نتطلع إلى خلق فرص جديدة لعملائنا للتفاعل مع الأشخاص عبر جميع الخدمات الاجتماعية. نحن نؤمن بأن المحتوى الأفضل والحلول الأكثر سلاسة ستساعد في إطلاق الإمكانات الكاملة للويب للأشخاص والشركات.

كتب مؤسسا Wildfire Alain Chuard وVictoria Ransom ما يلي على مدونة Wildfire:

“نحن نؤمن أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الجمع بين Wildfire وGoogle إلى نظام أساسي أفضل لإدارة كافة أنواع التسويق عبر الوسائط الرقمية. في الوقت الحالي، نواصل التركيز على مساعدة العلامات التجارية في تشغيل وقياس مشاركتها الاجتماعية وحملاتها الإعلانية عبر الويب بالكامل وعبر جميع الخدمات الاجتماعية — Facebook, Twitter, YouTubeجوجل+, PinterestوLinkedIn والمزيد – ولتقديم تجارب غنية ومرضية لعملائها.”

أفادت CNN Money أن إجمالي سعر الشراء، الذي تم الإبلاغ عنه في البداية بمبلغ 250 مليون دولار، قد يصل إلى 400 مليون دولار عندما يتم تضمين المكافآت التعاقدية. وفقًا لمنشور مدونة Wildfire، ستواصل الشركة عملياتها العادية ولن يتم إجراء أي تغييرات على خدمة العملاء أو الدعم.

مصادر: مدونة جوجل الرسميةو الهشيم و سي إن إن المال