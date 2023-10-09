Rewrite this title: جوجل تنقذ الأبرياء الذين تضرروا من “تحديث المزارع”

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تنقذ الأبرياء الذين تضرروا من “تحديث المزارع”

تعرضت Google لضغوط كبيرة لإجراء تحديث يزيل “مطاحن المحتوى” من فهرسها.

وفي ظل الضغط الشديد من مجتمع وسائل الإعلام التقنية، والشركات الناشئة الجريئة مثل Blekko التي تطالب الشركة بالخروج، واعتراف Google بزيادة البريد العشوائي في فهرسها، كان على عملاق محرك البحث أن يتصرف بسرعة وفعالية.

تم إصدار أحدث تغيير كبير في الخوارزمية، والمعروف في مجتمع التكنولوجيا باسم “تحديث المزارع”، بسرعة كبيرة وقام بعمل رائع في التخلص من الكثير من البريد العشوائي – ولكن بأي ثمن؟

في أي حرب، سوف يتعرض بعض الأبرياء للأذى، ويبدو أن هذا يشمل الحرب على البريد العشوائي.

عندما تم إطلاق التحديث، فقدت آلاف المواقع الصغيرة بعض الترتيب، مع فقدان بعضها فعليًا لإمكانية رؤية SERP. وقد ظهر هذا في المقام الأول في مجتمع المدونات والتجارة الإلكترونية، ولكن كان من الممكن الشعور بمدى انتشاره على نطاق واسع.

صرح أميت سينغال، زميل جوجل، أن الشركة على علم ببعض التداعيات، وأنه “لا توجد خوارزمية دقيقة بنسبة 100٪”.

هذا ليس عذرًا أو فتحة هروب. بل إنها طريقة سينغال للقول إن الشركة تعلم أن هناك المزيد للعمل عليه، وأنها بدأت بالفعل في العمل، بهدف جعل الخوارزمية “تقترب من 100%”.

وقد ذكر أن المهندسين يعملون بالفعل على هذه التعديلات، ويقومون ببناء “طبقة” إضافية على أساس خوارزمية المزارع.

وفي حين ذكرت بعض الشائعات أن هذه التعديلات قد تم إجراؤها بالفعل، فقد أكدت جوجل أن أي تغييرات موجودة بالفعل تعتبر طفيفة (جزء من “أكثر من تعديل في اليوم” الذي تراه عادةً خوارزمية جوجل)؛ الطبقة التي يشيرون إليها لم تأت بعد. بمعنى آخر: “الأبرياء” الذين تضرروا من هذا التحديث سيتم طرحهم عائمًا في المستقبل القريب!

[via Wired]