Rewrite this title: جوجل تواجه انقطاعًا نادرًا وواسع النطاق

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تواجه انقطاعًا نادرًا وواسع النطاق

تدفقت التقارير من Twitter مساء يوم الاثنين حيث شهدت شركة Google انقطاعًا نادرًا وواسع النطاق.

واجه الباحثون حول العالم رسالة الخطأ هذه لفترة وجيزة عند استخدام Google:

وفق كاشف للأسفلحدث الانقطاع حوالي الساعة 9:39 مساءً بالتوقيت الشرقي واستمر لمدة تزيد قليلاً عن عشر دقائق.

حقوق الصورة: لقطة شاشة من downdetector.com/status/google/، أغسطس 2022. حقوق الصورة: لقطة شاشة من downdetector.com/status/google/، أغسطس 2022.

بكل المقاييس، تم حل الانقطاع في وقت كتابة هذا التقرير، على الرغم من أن الحدث نفسه يستحق التوثيق. من المؤكد أن الأمر لم يمر دون أن يلاحظه أحد كما فعل الآلاف من المستخدمين Twitter للسؤال عما إذا كان Google معطلاً.

وهذه عينة من بعض التغريدات:

حدث خطأ في محرك بحث Google لأول مرة على الإطلاق. كان المحرك معطلاً تماماً. من النادر جدًا أن أول شيء فعلته هو القدوم Twitter لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء كبير يحدث مع الويب. نظريات المؤامرة ها نحن قادمون! #جوجل #خطأ

– ريان بيكر (@RyanBakerSLO) 9 أغسطس 2022

أنا أستخدم تويتر كمحرك بحث للتحقق مما إذا كان جوجل معطلاً pic.twitter.com/GjNRoA3WzW

– فال ♥ (omlitsari) 9 أغسطس 2022

فقط في: يواجه بحث Google حاليًا انقطاعات كبيرة في الشبكة لملايين الأشخاص في أكثر من 40 دولة. pic.twitter.com/B5GxUIVTHw

— كريبتوويل (@CryptoWhale) 9 أغسطس 2022

ما الذي تسبب في انقطاع خدمة Google في 9 أغسطس؟

ولا يُعرف سبب الانقطاع في الوقت الحالي. ولم تعترف جوجل رسميًا حتى الآن بحدوث مشكلة.

المؤسسات الإخبارية الكبرى التي سارعت إلى القفز على القصة، بما في ذلك رويترز و سي ان بي سيلنفترض أن Google لم تستجب لطلبات التعليق.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع انفجار في مركز بيانات جوجل في ولاية أيوا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فنيين.

وتنشر بعض وسائل الإعلام قصة مفادها أن الحدثين مرتبطان، على الرغم من أن ذلك لم يتم تأكيده بعد.

تم الإبلاغ عن انفجار كهربائي في مركز بيانات Google في ولاية أيوا، مما أدى إلى إصابة 3 كهربائيين بجروح خطيرة – KETV

– أخبار BNO (@BNONews) 9 أغسطس 2022

🚨#كسر: تقارير عن انفجار في مركز بيانات جوجل في ولاية ايوا

📌#ايوا | #الولايات المتحدة الأمريكية

في الوقت الحالي، يواجه آلاف الملايين من المستخدمين مشكلات كبيرة مع خدمة بحث الويب Google حيث أنها كانت معطلة حاليًا حيث تشير التقارير إلى حدوث انفجار في مركز بيانات Google pic.twitter.com/fh9TFGRE9Q

— روسالرتس (@rawsalerts) 9 أغسطس 2022

وقع الانفجار المبلغ عنه في مركز بيانات Google في ولاية أيوا عند الظهر تقريبًا، وفقًا لهذا التقريرhttps://t.co/tmf8ezm0MD

– ستيف لوكنر (@ lookner) 9 أغسطس 2022

سيتم تحديث هذه القصة إذا وعندما يكون هناك المزيد من التفاصيل للإبلاغ عنها.