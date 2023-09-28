Rewrite this title: جوجل تواجه مشكلة في الفهرسة مع المقالات الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: جوجل تواجه مشكلة في الفهرسة مع المقالات الجديدة

يعمل Google حاليًا على إصلاح مشكلة الفهرسة التي تؤثر على المقالات الجديدة التي تظهر في قسم “أهم الأخبار” في نتائج البحث.

بدأت المشكلة في 11 سبتمبر 2020 بدءًا من الساعة 3 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

لنكون واضحين – تم إصلاح المشكلة. إنها عملية الاستعادة الكاملة للمحتوى والتي ستستغرق عدة ساعات حتى تكتمل.

واجهنا مشكلة في الفهرسة مع ظهور المقالات الجديدة في “أهم الأخبار” بدءًا من الساعة 3 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ تقريبًا. لقد قمنا الآن بإصلاح هذه المشكلة، على الرغم من أن الاستعادة الكاملة من المحتمل أن تستغرق عدة ساعات، وربما أقل. سنقوم بالتحديث عند الوصول إلى ذلك.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 12 سبتمبر 2020

سيتم توفير تحديث عندما يتم نشر الإصلاح بالكامل.

على الرغم من أنه لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عن مدى أهمية الأمر في تلك المرحلة.

مع الأخذ في الاعتبار توقيت المقالات في قسم “أهم الأخبار”، فإن العديد من المقالات التي كان سيتم عرضها ربما لم تعد مؤهلة لاستعادتها.

ومن المؤكد أن هذا يضر بناشري الأخبار بغض النظر عن المحتوى الذي تتم استعادته في وقت لاحق.

يُحسب لشركة Google أن الشركة حددت المشكلة واتخذت الإجراء بسرعة.

علاوة على ذلك، أبلغت Google مسؤولي تحسين محركات البحث ومالكي المواقع بمجرد إصلاح المشكلة.

هذه إحدى المرات النادرة التي اكتشف فيها Google خطأ وقام بإصلاحه قبل أن يلاحظ الأشخاص وجود مشكلة على الإطلاق.

تقليديًا، عند حدوث أخطاء في الفهرسة، تكون هناك بعض التذمرات Twitter قبل أن تعترف جوجل بذلك.

في الواقع، ليس من غير المألوف أن تكتشف Google هذه المشكلات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

ولم أرى أي نقاش حول هذه القضية بالذات على الإطلاق.

على الرغم من أن هذا لا يعني أن الأمر لن يمر دون أن يلاحظه أحد تمامًا، حيث من المحتمل أن يلاحظ ناشرو الأخبار التأثيرات في تقارير حركة المرور الخاصة بهم.

وينطبق هذا بشكل خاص على ناشري الأخبار الذين عادةً ما يظهر المحتوى الخاص بهم في “أهم الأخبار”.

إذا كان ذلك ينطبق عليك، فقد يكون من المفيد تقديم تعليق توضيحي في Google Analytics حول حدوث هذا الخطأ.

لاحظ أيضًا الوقت الذي تمت فيه استعادة المحتوى بالكامل، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.