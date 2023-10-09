Rewrite this title: جوجل توسع الملفات الشخصية، وخطوات نحو التواصل الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: جوجل توسع الملفات الشخصية، وخطوات نحو التواصل الاجتماعي

نحن نعلم، على الأقل لأن ممثلي Google أخبرونا، أن Google حريصة على المشاركة في عالم الشبكات الاجتماعية. ورغم أن جوجل تتمتع بقبضة عملاقة على البحث، وحضور قوي في وسائل الإعلام، وعدد من الميزات القيمة الأخرى، فإن مشاريعها الاجتماعية كانت حتى الآن باهتة في أفضل تقدير. ومع ذلك، كانت جوجل تتحرك ببطء في الاتجاه الاجتماعي. يتضمن ذلك استخدام مشاريع مثل Hotpot لمعرفة كيف يحدد الأشخاص من هم “أصدقاؤهم”. في الآونة الأخيرة، يمكننا رؤية الجانب الاجتماعي لشركة Google من خلال توسيع قسم “ملف تعريف الحساب” الخاص بها.

يسمح الملف الشخصي الجديد، المرفق بـ Buzz، للمستخدمين بوضع المزيد من المعلومات على الويب. هذا يتضمن:

“10 كلمات” تصف المستخدم.

مقدمة.

“حقوق التفاخر” بالأشياء التي أنجزتها في حياتك (يقدم Google أمثلة مثل “نجوت من المدرسة الثانوية” و”لديك ثلاثة أطفال”).

المهنة والتوظيف والتعليم.

“الأماكن التي عشت فيها”، والتي تتيح للمستخدمين رسم خريطة مرئية للمواقع التي وجدوا فيها منزلاً.

معلومات الاتصال “المنزل” و”العمل”، والتي لن يتم نشرها للعامة.

الحالة الاجتماعية.

حقل “البحث عن” الذي يسمح لك بالإعلان عن أنواع العلاقات التي تهتم بها.

جنسك.

أسماءك المستعارة أو الأسماء البديلة الأخرى.

ليس هناك شك في أن هذه المعلومات تنشئ ملفًا شخصيًا أكثر اكتمالًا وثراءً مما رأيناه من قبل، حتى أنها تظهر أساس أنواع الشبكات المختلفة (مع حالة علاقة المستخدم ووظيفته التي تحاكي مفاهيم Facebookو LinkedIn وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي البارزة). تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمستخدمي Google تعيين ملف التعريف هذا على خاص أو عام وسيتمكنون الآن من إزالة نبضات Google بالكامل إذا كانوا يفضلون ذلك. لحذف نبضات Google أو لإضافة/تغيير أي من الميزات المذكورة أعلاه، ما عليك سوى زيارة إعدادات الحساب > تعديل الملف الشخصي من خلال واجهة Google الجديدة.

[via ZDNet]