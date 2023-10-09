Rewrite this title: جوجل توسع وجودها في نيويورك

ستساعدك المقالة التالية: جوجل توسع وجودها في نيويورك

في حين أنك قد تفكر في Googleplex، وهو المجمع المركزي في ماونتن فيو حيث تجري Google الكثير من تجاربها، باعتباره الموقع الأساسي لعملاق محرك البحث، فالحقيقة هي أن Google موجود في كل مكان. يمكن العثور على ما يقرب من سبعين مبنى لمكاتب Google في جميع أنحاء العالم، منها ثلاثة وعشرون في أمريكا الشمالية وحدها. والآن، قامت شركة Google بعملية شراء عقارية كبيرة تعد بأن يصبح مكتبها في مدينة نيويورك أكثر أهمية لعمليات Google.

يروي جوجل تاريخ وجودهم في نيويورك على مدونة جوجل الرسمية. كان “فريق المبيعات” المتشرد الذي يحتوي على نسبة عالية من الكافيين يتألف من شخص واحد فقط في عام 2000، وقد توسع الفريق ثلاث مرات منذ ذلك الحين. الآن، مع وجود 2000 موظف حالي في Google والرغبة في توظيف المزيد من الممثلين في كل قسم، تقوم Google بخطوتها الرابعة – إلى 111 Eighth Avenue، وهي ملكية سابقة لهيئة الموانئ تم تحديثها من حيث المظهر والتكنولوجيا.

كانت شركة Google تستأجر سابقًا مساحة داخل المبنى، نظرًا لأن موقعها السابق قد وصل إلى سعته الاستيعابية. في حين أن السعر الدقيق الذي دفعته الشركة لشراء المبنى بالكامل لم يتم تأكيده، التقارير السابقة ذكرت أن مالكيها السابقين كانوا يتطلعون إلى الحصول على حوالي ملياري دولار من الصفقة، وأعطت صحيفة نيويورك بوست رقم 1.9 مليار دولار للسعر النهائي. وبافتراض أن هذه الأرقام قريبة من الدقة، فإن ذلك يجعل هذه أكبر صفقة عقارية منفردة في الولايات المتحدة في عام 2010، وعلى الرغم من سلسلة عمليات الاستحواذ من عملاق التكنولوجيا، فهي أيضًا أكبر عملية شراء منفردة قامت بها Google هذا العام.

على أية حال، فإن مدينة نيويورك ستستفيد من عائدات الضرائب والنمو الاقتصادي، وقد حقق الملاك السابقون أموالاً طائلة، وتم الاحتفاظ بشركة إدارة المبنى، وتعمل جوجل على توسيع وجودها مرة أخرى. صفقة جيدة في كل مكان.