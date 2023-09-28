Rewrite this title: جوجل توضح الإيقاف المؤقت لميزة التدريب الوظيفي في البحث

ستساعدك المقالة التالية: جوجل توضح الإيقاف المؤقت لميزة التدريب الوظيفي في البحث

يشير تحديث صفحة المطور للبيانات المنظمة للتدريب على الوظائف إلى أن هذا الجزء لن يظهر كميزة خاصة في نتائج البحث كجزء من تجربة البحث عن الوظائف على Google.

تمت إزالة صفحة Google Pathways

يتم استخدام صفحة البيانات المنظمة للتدريب على الوظائف من Google للارتباط بصفحة Google Pathways الخاصة بهم.

ولكن يبدو أن Google قامت بإزالة برنامج Google Pathways وتم استبدال الرابط برابط أكثر عمومية صفحة تجربة البحث عن وظيفة.

كانت صفحة Google Pathways بمثابة الصفحة التوضيحية لتجربة التدريب في بحث Google.

لقطة شاشة لصفحة ويب المسارات المفقودة (تم الحفظ عليها في Archive.org)

لقطة شاشة من Archive.org لصفحة ويب Google Pathways المفقودة الآن

يؤدي الآن عنوان URL لصفحة المسارات إلى صفحة أكثر عمومية صفحة إعلانات الوظائف.

ال برنامج مسارات كان من المفترض أن تكون شبكة من برامج التدريب الوظيفي. وكان من المفترض أن تظهر برامج التدريب الوظيفي كتجربة تدريب وظيفي خاصة في نتائج البحث.

كانت الممرات يعلن رسميا في عام 2018.

مثال للتدريب الوظيفي في تجربة البحث

يوجد أعلاه مثال لكيفية ظهور تجربة البحث عن التدريب الوظيفي.

ميزة البحث عن الوظائف في جوجل

تتيح ميزة البحث عن وظيفة في بحث Google للمستخدمين العثور على وظائف في منطقتهم المحلية. تحتوي الميزة على مرشحات تسمح للباحثين عن عمل بتضييق نطاق البحث حسب المسمى الوظيفي والموقع وتاريخ النشر.

وفقا لجوجل:

“تجمع Google إعلانات الوظائف من جميع أنحاء الويب، سواء كانت على مواقع الويب التي تديرها الشركات الصغيرة أو مواقع الوظائف التي تحتوي على آلاف القوائم. وهذا يساعد الباحثين عن عمل في العثور بسهولة على وظيفتهم التالية مباشرة في البحث.

من أجل المشاركة، يحتاج أصحاب العمل إلى إضافة بيانات منظمة خاصة بإعلانات الوظائف. وهذه إشارة إلى JobPosting البيانات المنظمة.

تتيح إضافة هذا إلى صفحة ويب ظهور إعلان الوظيفة فيما تسميه Google “تجربة البحث عن وظيفة”. تتيح تجربة البحث عن عمل للباحثين عن عمل إمكانية تصفح الوظائف مباشرةً من بحث Google.

ميزة التدريب على الوظائف في Google

ميزة أخرى يمكن أن تجد طريقها إلى تجربة مستخدم البحث عن عمل هي التدريب الوظيفي. والفكرة هي أن الباحثين عن عمل سيكونون قادرين على استخدام تجربة البحث عن الوظائف من Google ليس فقط للعثور على وظائف ولكن أيضًا للعثور على فرص التدريب الوظيفي.

هناك نوعان من البيانات المنظمة المرتبطة بتجربة مستخدم التدريب الوظيفي في البحث:

يمكن أن تكون فرص التدريب الوظيفي من المؤسسات التعليمية أو من برامج المتدربين.

أحد أنواع البيانات المنظمة التي تقترحها Google هو EducationalOccupationalProgram. يمكن أن يكون هذا في شكل درجة جامعية في تجارة معينة.

يتم الدفع مقابل نموذج مؤهل آخر من البيانات المنظمة لميزة التدريب الوظيفي أثناء التدريب الوظيفي. يستخدم هذا البيانات المنظمة WorkBasedProgram.

متطلبات

توجد قائمة طويلة من المتطلبات للاستفادة من التنفيذ المستقبلي لميزة التدريب الوظيفي لتجربة البحث عن الوظائف من Google في البحث.

الشرط الرئيسي هو استخدام جميع البيانات المنظمة المطلوبة.

يجب أن تؤدي الشهادات وبرامج الدرجات العلمية إلى وظائف لا تتطلب حدًا أدنى من درجة البكالوريوس ومدة دراسية تصل إلى عامين.

لا تحتوي برامج العمل مدفوعة الأجر على مثل هذه القيود الزمنية ويمكن أن تستمر لفترة أطول من عامين.

توضيح ميزة التدريب على الوظائف في بيتا

ذكرت صفحة مطور Google (ضمن Google Search Central) منذ فترة طويلة أن هذه الميزة الجديدة موجودة حاليًا في الإصدار التجريبي.

ومع ذلك، قامت Google مؤخرًا بتحديث الصفحة للإشارة إلى أن هذه الميزة لن تظهر في بحث Google. يعد هذا تغييرًا كبيرًا عن بيان توفر الميزة السابق.

هذا هو ما كان عليه توفر الميزة:

“لضمان توفير تجربة جيدة للمستخدم، نقوم ببطء بنشر التغطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. نعمل حاليًا على تطوير هذه الميزة وقد ترى تغييرات في المتطلبات أو الإرشادات. قد لا ترى النتائج في بحث Google على الفور. ولضمان تغطية قوية وخدمة مستخدمينا بشكل أفضل، تقتصر هذه الميزة حاليًا على مقدمي التدريب الوظيفي في الولايات المتحدة.

هذا ما يقوله بيان توفر الميزة الحالي:

“نحن نعمل حاليًا على تطوير هذه الميزة وقد ترى تغييرات في المتطلبات أو الإرشادات. هذا المظهر غير متاح على بحث Google في الوقت الحالي“.

ومن الواضح أن هذا تغيير كبير. أشارت Google سابقًا إلى أنه تم طرحه ببطء. ولكن يبدو الآن أن Google قد تراجعت عن عرض بيانات التدريب الوظيفي في بحث Google.

لم تغلق Google الباب تمامًا أمام هذا البرنامج. يقول البيان أن ميزة التدريب الوظيفي غير متاحة “في الوقت الحالي” مما يترك الباب مفتوحًا لإمكانية تضمين الميزة في بحث Google في وقت ما في المستقبل.

اقتباسات

صفحة بحث Google المركزية للتدريب الوظيفي

صفحة بحث Google المركزية للمنظمة التعليمية

صفحة بحث Google المركزية لـ WorkBasedProgram

صفحة Schema.org الخاصة بالبرنامج التعليمي المهني

صفحة Schema.org لبرنامج WorkBasedProgram